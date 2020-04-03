Коронавирус
MetaratingsДрогба выступил против тестирования вакцины от коронавируса в Африке
Бывший нападающий «Челси» ивуариец Дидье Дрогба выступил против тестирования вакцины от коронавируса на африканцах. Ранее такое предложение озвучили профессора Жан-Поль Мира и Камиль Лохт.
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Энергетика
«Газпром экспорт» изучает решение Стокгольмского суда по спору с PGNiG
Компания "Газпром экспорт" получила решение Стокгольмского арбитражного трибунала в рамках разбирательства по пересмотру цены на поставку газа по контракту с польской компанией PGNiG.
Происшествия
Четверо жителей Саратовской области нарушили карантин
В Саратовской области выявлены еще четверо нарушителей карантинного режима.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Общество
Троих москвичей с коронавирусом оштрафовали
В Москве оштрафовали на четыре тысячи рублей троих пациентов с коронавирусом, которые нарушили режим самоизоляции.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Сегодня, в пятницу, 3 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл заседание регионального оперативного штаба.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Политика
Владимир Путин принял решение продлить нерабочие дни до 30 апреля
Владимир Путин продлил нерабочий период в России до 30 апреля.
Общество
Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.
Энергетика
Твиты Трампа взвинтили цены на нефть
Общество
Режим ЧС введут в одном из населенных пунктов Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе хотят в тестовом формате ввести локальный режим ЧС.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Политика
Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь
Варшава, 3 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Члены правительства Польши отказались от визита в российские Смоленск и Катынь, запланированного на 10 апреля.
Политика
Путин объяснил, зачем продлевать карантинные мероприятия в России
Президент России Владимир Путин объяснил, что карантинные мероприятия, введённые до мая, нужны, чтобы удержать распространение коронавируса.
Общество
Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в домашнем насилии
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала свое фото с синяком под глазом
На снимке у красавицы актрисы и матери двух детей под глазом красуется живописный синяк, дополненный ссадиной.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Политика
Губернатор Архангельской области Орлов подал в отставку
Архангельск, 2 апреля 2020, 16:36 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке.
Общество
Принцу Гарри придется жить за счет Меган Маркл
Обеспечивать семью с маленьким ребенком придется Меган Маркл. Пара на время обосновалась в Лос-Анджелесе и сейчас находится в самоизоляции.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Общество
Первый российский регион ввел комендантский час
Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса вводится комендантский час.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
На Среднем Урале продлят режим самоизоляции по коронавирусу
«Что касается ограничительных мер: мы их продлим до 20 апреля», — уточнил Креков. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.
Общество
Посольство РФ в Чехии возмущено сносом памятника маршалу Коневу
Прага, 3 апреля 2020, 14:49 — REGNUM Российское посольство в Чехии глубоко возмущено демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Политика
Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии
Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.