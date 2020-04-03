Коронавирус

MetaratingsMetaratingsДрогба выступил против тестирования вакцины от коронавируса в Африке

Бывший нападающий «Челси» ивуариец Дидье Дрогба выступил против тестирования вакцины от коронавируса на африканцах. Ранее такое предложение озвучили профессора Жан-Поль Мира и Камиль Лохт.
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Дрогба против тестирования вакцины от коронавируса на африканцах: «Не делайте из нас морских свинок!»

Sports.ru09:23

«Это не лаборатория». Дрогба раскритиковал предложение испытывать вакцину от коронавируса в Африке

Sport24.ru08:15

Это’О жёстко отреагировал на идею тестирования вакцины от коронавируса на африканцах

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Дрогба отреагировал на идею тестировать вакцины от коронавируса на африканцах

Газета.Ru07:58

«Не надо считать африканцев морскими свинками». Дрогба раскритиковал французских учёных

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«Не делайте из нас подопытных свинок!» Дрогба поддержал Это'О

Спорт-Экспресс09:48

«Африка — не ваша игровая площадка». Экс-звездные футболисты возмущены предложением проводить испытания вакцин от коронавируса на жителях Африки

Матч ТВвчера в 18:41
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Энергетика

«Газпром экспорт» изучает решение Стокгольмского суда по спору с PGNiG

Компания "Газпром экспорт" получила решение Стокгольмского арбитражного трибунала в рамках разбирательства по пересмотру цены на поставку газа по контракту с польской компанией PGNiG.
Газета.Ru 31 марта в 05:26
Происшествия

Четверо жителей Саратовской области нарушили карантин

В Саратовской области выявлены еще четверо нарушителей карантинного режима.
Саратов 24 10:00
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Общество

В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве

ТАСС 07:07
Общество

Троих москвичей с коронавирусом оштрафовали

В Москве оштрафовали на четыре тысячи рублей троих пациентов с коронавирусом, которые нарушили режим самоизоляции.
Lenta.ru 09:07
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.
Известия 05:59
Общество

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Сегодня, в пятницу, 3 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл заседание регионального оперативного штаба.
ИА Городские вести. Волгоград 10:32
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Политика

Владимир Путин принял решение продлить нерабочие дни до 30 апреля

Владимир Путин продлил нерабочий период в России до 30 апреля.
ГТРК Ямал вчера в 13:10
Общество

Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.
Известия вчера в 12:56
Энергетика

Твиты Трампа взвинтили цены на нефть

BFM.ru 02:44
Общество

Режим ЧС введут в одном из населенных пунктов Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе хотят в тестовом формате ввести локальный режим ЧС.
Вестник Кавказа 08:19
Общество

Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса

Газета.Ru 06:03
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Политика

Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь

Варшава, 3 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Члены правительства Польши отказались от визита в российские Смоленск и Катынь, запланированного на 10 апреля.
REGNUM 02:08
Политика

Путин объяснил, зачем продлевать карантинные мероприятия в России

Президент России Владимир Путин объяснил, что карантинные мероприятия, введённые до мая, нужны, чтобы удержать распространение коронавируса.
Life.ru 09:53
Общество

Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в домашнем насилии

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве.
News.ru 04:11
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала свое фото с синяком под глазом

На снимке у красавицы актрисы и матери двух детей под глазом красуется живописный синяк, дополненный ссадиной.
Uznayvse.ru 06:35
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Политика

Губернатор Архангельской области Орлов подал в отставку

Архангельск, 2 апреля 2020, 16:36 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке.
REGNUM вчера в 09:36
Общество

Принцу Гарри придется жить за счет Меган Маркл

Обеспечивать семью с маленьким ребенком придется Меган Маркл. Пара на время обосновалась в Лос-Анджелесе и сейчас находится в самоизоляции.
RuNews24.ru 07:26
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

Первый российский регион ввел комендантский час

Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса вводится комендантский час.
Блокнот.ру 02:21
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Общество

На Среднем Урале продлят режим самоизоляции по коронавирусу

«Что касается ограничительных мер: мы их продлим до 20 апреля», — уточнил Креков. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.
REGNUM 10:33
Общество

Посольство РФ в Чехии возмущено сносом памятника маршалу Коневу

Прага, 3 апреля 2020, 14:49 — REGNUM Российское посольство в Чехии глубоко возмущено демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
REGNUM 07:49
Политика

Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
REGNUM 10:42
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