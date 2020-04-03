Бывший нападающий «Челси» ивуариец Дидье Дрогба выступил против тестирования вакцины от коронавируса на африканцах. Ранее такое предложение озвучили профессора Жан-Поль Мира и Камиль Лохт.

Дрогба выступил против тестирования вакцины от коронавируса в Африке

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).

Общество Троих москвичей с коронавирусом оштрафовали В Москве оштрафовали на четыре тысячи рублей троих пациентов с коронавирусом, которые нарушили режим самоизоляции.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Общество Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.

Политика Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь Варшава, 3 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Члены правительства Польши отказались от визита в российские Смоленск и Катынь, запланированного на 10 апреля.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Общество Принцу Гарри придется жить за счет Меган Маркл Обеспечивать семью с маленьким ребенком придется Меган Маркл. Пара на время обосновалась в Лос-Анджелесе и сейчас находится в самоизоляции.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.