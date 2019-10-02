Футбол
РидусДрон с флагом НКР прервал матч Лиги Европы
Беспилотный летательный аппарат с флагом непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) стал причиной остановки матча второго тура Лиги Европы в Люксембурге между местным «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабахом».
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Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Политика
Дмитрий Медведев находится с официальным визитом на Кубе
Встреча состоялась в столице островного государства, где глава российского кабмина находится с официальным визитом.
Первый канал 00:34
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Экономика
Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России
Райффайзенбанк планирует закрыть около четверти отделений организации на территории России, сообщил «Ведомостям» председатель правления банка Сергей Монин.
Коммерсантъ 02:40
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
RT на русском вчера в 10:26
Происшествия
В Иране задержана журналистка из России
В Иране задержана журналистка из России Юлия Юзик.
Российская газета 05:25
Политика
Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг
Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице
РИА Новости 04:43
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 05:23
Общество
В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены
РИА Новости 02:09
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика
В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу
«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Политика
Кремль ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и чиновника кремлевской администрации сообщила, что президент России Владимир Путин присвоил Чемезову звание Героя России.
РБК 05:27
Армия и оружие
Индия призналась в уничтожении своего Ми-17 с военными
Вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение 27 февраля в округе Бадгам неподалеку от города Сринагар.
Lenta.ru 04:52
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Наука
В США обнаружили причину смерти от курения электронных сигарет
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в США 15 человек погибли в результате курения электронных сигарет.
REGNUM 02 октября в 23:49
Кино
Актриса из «Властелина колец» предложила сделать Гэндальфа женщиной
Актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить женщину на роль Гэндальфа, сообщает Digital Spy.
Life.ru 02 октября в 21:15
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о пересмотре дел против Burisma
Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся холдинга Burisma, с которым связан Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена.
Известия 05:16
Политика
Пушков высмеял заявление Польши об отказе от российского газа
Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление Польши о независимости от российского газа к 2022 году.
News.ru 04:54
Армия и оружие
Модернизация одной из самых мощных мировых пушек завершается в РФ
Компания «Уралтрансмаш», входящий в «Уралвагонзавод» «Ростеха», объявила о том, что работы по модернизации мощной самоходной пушки «Малка» и миномета 2С4 «Тюльпан» завершаются, сообщает РИА Новости.
NewInform вчера в 11:52
Армия и оружие
США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin
Газета.Ru 02 октября в 06:08
Происшествия
В Жуковском аварийно сел новейший пассажирский самолет МС-21
Новейший пассажирский самолет МС-21-300 совершил утром 3 октября аварийную посадку в Жуковском, она прошла в штатном режиме.
Свободная Пресса вчера в 05:44