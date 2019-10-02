Футбол

РидусРидусДрон с флагом НКР прервал матч Лиги Европы

Беспилотный летательный аппарат с флагом непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) стал причиной остановки матча второго тура Лиги Европы в Люксембурге между местным «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабахом».
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