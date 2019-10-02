Беспилотный летательный аппарат с флагом непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) стал причиной остановки матча второго тура Лиги Европы в Люксембурге между местным «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабахом».

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Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Порошенко нанял российского адвоката Новикова В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.

Политика Дмитрий Медведев находится с официальным визитом на Кубе Встреча состоялась в столице островного государства, где глава российского кабмина находится с официальным визитом.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.

Экономика Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России Райффайзенбанк планирует закрыть около четверти отделений организации на территории России, сообщил «Ведомостям» председатель правления банка Сергей Монин.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Происшествия В Иране задержана журналистка из России В Иране задержана журналистка из России Юлия Юзик.

Политика Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.

Шоу-бизнес У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».

Экономика Названы самые прогрессивные регионы России В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.

Кино В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2» Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".

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Политика В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу «Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.

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