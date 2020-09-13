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47channel.ru
47channel.ru

ЦИК РФ: Губернатор Ленобласти набирает 84,36% на выборах

По данным ЦИК РФ на воскресенье, 21:52, действующий губернатор Ленобласти Александр Дрозденко набирает 84,36% на выборах.В источнике
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ЛенТВ24

Озвучены предварительные итоги по избирательным участкам, которые были оборудованы КОИБами

ЛенТВ24вчера в 15:14
РИА Новости

Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти

РИА Новости18:17
47 новостей

45,23% обработанных протоколов подняли результат Дрозденко на выборах губернатора Ленобласти

47 новостей18:10
Online47.ru

Александр Дрозденко набирает 83,14 % голосов после обработки 80,2% протоколов

Online47.ru21:45
ТАСС

Александр Дрозденко набирает 83,35% голосов на выборах главы Ленинградской области

ТАСС18:52
47channel.ru

ЦИК РФ: Губернатор Ленобласти набирает 84,36% на выборах

47channel.ruвчера в 15:00
Фонтанка.Ру

По первым данным ЦИК, Дрозденко набрал 84,36% голосов. Все единороссы побеждают на выборах губернаторов

Фонтанка.Рувчера в 15:00

В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
РБКвчера в 12:16
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Уровни воды повысились в девяти реках в Иркутской области

Подразделения ГИМС передислоцированы для несения дежурства в районы, где прогнозируется повышение уровня рек.13 сентября на реке Уда вблизи поселка Октябрьский наблюдалось повышение уровня воды на 34 см. На реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Бирюса, Лена, Киренга наблюдалось повышение уровней воды до 22 см. На реке Витим уровень воды понизился на 8-13 см.
IrkutskMedia22:07