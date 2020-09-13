«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
Пекин, 12 сентября 2020, 10:01 — REGNUM Китайская компания LandSpace планирует провести первый испытательный запуск ракеты-носителя Zhuque-2 весной 2021 года, заявил генеральный директор LandSpace Чжан Чанву.
Подразделения ГИМС передислоцированы для несения дежурства в районы, где прогнозируется повышение уровня рек.13 сентября на реке Уда вблизи поселка Октябрьский наблюдалось повышение уровня воды на 34 см. На реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Бирюса, Лена, Киренга наблюдалось повышение уровней воды до 22 см. На реке Витим уровень воды понизился на 8-13 см.