Политика

REGNUMREGNUMДрозденко получил поддержку Путина на выборах губернатора Ленобласти

Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 18:28 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру на выборах в губернаторы Ленобласти на новый срок и получил одобрение главы государства, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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Здоровье

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Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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