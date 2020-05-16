Общество

iReactoriReactorДрозденко принял решение снова закрыть «Меги» в Ленобласти

ТРК "Мега" с 15 мая объявили об открытии после введенных ограничительных мер на фоне коронавирусной инфекции. Возобновление рабочей деятельности стало возможным благодаря главе Ленобласти Александру Дрозденко, который позволил предприятиям с 12 мая приступить к ослаблению самоизоляции.
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Губернатор Ленобласти заявил о закрытии двух центров «Мега»

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Крупные торговые центры Ленобласти на границе с Петербургом снова закроют

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Областной губернатор не оценил поведение петербуржцев в «Мегах» и возвращает гипермаркеты в «коронавирусный режим»

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Дрозденко заявил о решении закрыть оба торговых комплекса «Мега» в Ленобласти

78.ru12:58

Нет порядка: власти Ленобласти закроют крупные ТЦ на границе с Петербургом

Online47.ru09:25
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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
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В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
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Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета

Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
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Политика

США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
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Игры

Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления

Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
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Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев оценил шансы заразиться коронавирусом через товары. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.
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Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.
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Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики

С 12 мая в Башкирии ужесточили ответственность за нарушение масочного режима.
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Общество

Власти Италии с 3 июня откроют границы

Итальянское правительство с 3 июня собирается снять запрет на передвижение между регионами и открыть границы страны, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета министров.
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Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала президента страны Владимира Зеленского объяснить, на каком основании введены санкции против ряда российских культурных и образовательных учреждений.
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Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал агентству «Прайм», что пользователи должны периодически проводить очистку гаджета, удаляя старые файлы, неудачные фото и видео, а также приложения, которые «лежат без дела».
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США начали поставку нефти в Белоруссию

В прошлом году Белоруссия получала российскую нефть по ценам примерно на 20% ниже общемировых.
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NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
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Спорт

Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса

Трагическая новость пришла из московского баскетбольного клуба ЦСКА 16 мая. В возрасте 44-х лет скончался врач армейцев Роман Абжелилов.
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Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле

Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле.
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Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
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С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
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Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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