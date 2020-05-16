Общество
ИА Красная ВеснаНе пошло. Торговые центры «Мега» под Петербургом снова закроют
После двух дней работы торговые комплексы МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко» снова будут закрыты, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 16 мая на своей странице Instagram.
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Энергетика
В России появится новый нефтегазовый регион
Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России.
Российская газета вчера в 00:00
Общество
Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России
В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Кино
Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард
Актуальные Новости 00:49
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
Общество
Воробьев анонсировал скорый выход Подмосковья из ограничений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье, вероятно, будет готово к частичному выходу из ограничений уже в понедельник, 18 мая.
Газета.Ru 01:52
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Происшествия
Пожар в Лос-Анджелесе удалось потушить
Сообщается, что на тушение пожара у спасателей ушло около двух часов. В ходе ликвидации возгорания пострадали 11 пожарных.
REGNUM 00:18
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
Общество
В Иркутской области число случаев коронавируса превысило 600
За сутки выявили 75 новых больных Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на утро 17 мая составило 601.
Байкал-Daily 00:53
Армия и оружие
В ЛНР при обстреле со стороны ВСУ погиб военнослужащий
Военнослужащий Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики стал жертвой обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.
Аргументы и Факты вчера в 20:19
Политика
Поклонская призвала не делать прогнозов о распаде Украины
Зампред ГД по международным делам Наталья Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины.
Экономика сегодня вчера в 15:21
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Известия 15 мая в 09:09
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 15 мая в 10:03
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Происшествия
Стало известно, от чего чаще всего умирают в Бурятии
Как выяснилось, чаще всего в Бурятии умирают от болезней системы кровообращения (39,8 % в общей структуре).
Байкал-Daily 00:41
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Хоккей
Андре Петтерсон: в Москве не замечаешь, что находишься в России
Нападающий Андре Петерссон, который перешёл в ярославский «Локомотив» из московского «Динамо», рассказал о жизни в Москве.
Чемпионат 01:46
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате Германии
Футболисты дортмундской "Боруссии" со счетом 4:0 нанесли поражение "Шальке" из Гельзенкирхена в домашнем матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.
Интерфакс-Спорт вчера в 11:34
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
Игры
Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V
RuNews24.ru 14 мая в 16:25
Политика
Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам
Президент России Владимир Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Lenta.ru 15 мая в 07:44
Футбол
Магия Зизу. Великий гол Зидана в финале Лиги чемпионов
Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1. Позже французское издание France Football составило рейтинг лучших голов в истории Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 15 мая в 02:00
Общество
В воскресенье вывозные рейсы вернут россиян из шести стран
Напомним, что авиакомпании ужесточили проверку фактических адресов проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа.
Российская газета 01:40
Политика
В МО Чехии памятник Коневу не отнесли к воинским захоронениям
Facebook В Минобороны Чехии заявили, что заботятся о воинских захоронениях в республике, в числе которых и российские (их насчитывается около 4 тысяч), однако считают, что памятник маршалу Ивану Коневу к ним не относится.
РЕН ТВ 15 мая в 10:25
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Политика
В Европе осудили решение Италии открыть границы для граждан ЕС
Кастанер отметил, что недавнее решение Испании ввести двухнедельный карантин для всех въезжающих тоже не способствует согласованности.
Lenta.ru вчера в 16:52
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23