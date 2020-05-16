ТРК "Мега" с 15 мая объявили об открытии после введенных ограничительных мер на фоне коронавирусной инфекции. Возобновление рабочей деятельности стало возможным благодаря главе Ленобласти Александру Дрозденко, который позволил предприятиям с 12 мая приступить к ослаблению самоизоляции.

Дрозденко принял решение снова закрыть «Меги» в Ленобласти

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