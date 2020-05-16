Общество
iReactorДрозденко принял решение снова закрыть «Меги» в Ленобласти
ТРК "Мега" с 15 мая объявили об открытии после введенных ограничительных мер на фоне коронавирусной инфекции. Возобновление рабочей деятельности стало возможным благодаря главе Ленобласти Александру Дрозденко, который позволил предприятиям с 12 мая приступить к ослаблению самоизоляции.
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Хоккей
Евгений Тимкин подпишет контракт со СКА
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Евгений Тимкин подпишет контракт с петербургским СКА.
Чемпионат 09:39
Происшествия
В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины
Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Музыка
Названо место проведения «Евровидения» в 2021 году
Lenta.ru 17:05
Происшествия
Прокуратура Владимирской области добилась перерасчета выплат медикам
Прокуроры во Владимирской области добились перерасчета размера выплат медикам за работу с зараженными коронавирусом, сообщила прокуратура региона в субботу.
РИА Новости 09:50
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Здоровье
Санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге вновь станет обсерватором
В санатории «Бодрость» (Екатеринбург) развернут обсерватор для зараженных коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 13:15
Футбол
Бенжамен Павар: «Не исключаю, что нам придется вновь остановить сезон Бундеслиги»
Говорю вам об этом, но, возможно, нам придется остановить сезон.
Матч ТВ 20:21
Здоровье
Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID
Более 40 врачей в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции.
РБК 20:38
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
Президент Владимир Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых "нет ни у одной страны в мире".
Газета.Ru 14:01
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Политика
Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение Украиной санкций против российских учреждений науки и культуры.
Российская газета 19:49
Спорт
Титов: Корбут была героем своего времени, желаю ей здоровья и счастья
Четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут была героем своего времени, она многое сделала для спортивной гимнастики, заявил РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
РИА Новости 08:22
Происшествия
Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета
Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
Здоровье
Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики
С 12 мая в Башкирии ужесточили ответственность за нарушение масочного режима.
UfaTime.ru 14 мая в 22:04
Здоровье
ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19
Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
РБК 20:00
Здоровье
В Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом
По данным на 15 мая, в Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом на 41 человек.
Наш Север вчера в 01:18
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ 14 мая в 23:40
Общество
В США ученый предсказал больше детей и разводов после пандемии COVID
Ростом числа разводов на фоне увеличения рождаемости моет обернуться пандемия коронавируса.
РЕН ТВ 20:49
Кино
Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью
По словам президента компании Марка Педовица, заключительные семь эпизодов телесериала выйдут осенью 2020 года.
NewInform вчера в 02:48
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com 14:51
Шоу-бизнес
Плющенко выставил Рудковскую на улицу с вещами под песню Юрия Антонова
Выгнав Рудковскую за дверь, Плющенко начинает эмоционально праздновать свое одиночество, а за кадром играет композиция Юрия Антонова «Мечта сбывается».
ФАН 14:59
Космос
99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский 19:15
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 14 мая в 13:05
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ вчера в 04:00
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после жалоб врачей
Главного врача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Моя Москва.онлайн 10:04
Политика
В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
РИА Новости 19:11
Общество
Осипов не стал говорить про 25 млн руб., потраченные из пожертвований на дизайн-код Читы
Кулаков не стал говорить, каким образом фирме Пономаренко, не имеющей ни должного персонала, ни опыта, передали подряд от Фонда развития Забайкальского края на 25 миллионов рублей по разработке дизайн-кода Читы.
Чита.Ру 14 мая в 03:51
Футбол
Экс-тренер «Арсенала» Эмери рассказал об одиночестве в клубе
Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о проблемах, с которым столкнулся на посту наставника лондонской команды, передает The Guardian.
Газета.Ru вчера в 22:50