ТРК "Мега" с 15 мая объявили об открытии после введенных ограничительных мер на фоне коронавирусной инфекции. Возобновление рабочей деятельности стало возможным благодаря главе Ленобласти Александру Дрозденко, который позволил предприятиям с 12 мая приступить к ослаблению самоизоляции.

Дрозденко принял решение снова закрыть «Меги» в Ленобласти

Политика Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков. 2

Футбол Кьеллини вспомнил уход Конте из «Ювентуса» Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поговорил об уходе Антонио Конте из клуба летом 2014 года.

Общество Эксперт обвинил власти США в медлительности в борьбе с коронавирусом Директор американской общественной Коалиции учреждений долгосрочного ухода Ричард Дж. Моллот заявил о слишком медленной реакции властей США в борьбе с коронавирусом. 4

Футбол Президент УЕФА заявил о готовности провести Евро-2020 в восьми городах Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал информацию о том, что некоторые города могут быть не готовы к проведению чемпионата Европы по футболу.

Игры К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End Студия Re-Logic выпустила обновление Journey's End к своей знаменитой песочнице Terraria.

Экономика Розничные продажи в США в апреле снизились рекордными темпами Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов ("контрольная группа" — показатель, используемый для расчета ВВП США) в апреле упали на 15,3% по сравнению с предыдущим месяцем после неожиданного роста на 3,1% в марте. 3

Политика Экс-депутат Рады нашла угрозу в российских йогуртах Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что йогурты с российскими названиями на этикетках представляют угрозу "подсознанию" украинских детей. 14

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 5K

Финансы Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Общество Италия намерена снять ограничения на поездки в пределах ЕС с 3 июня Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует снять ограничения на въезд в страну и выезд из неё с 3 июня для поездок в пределах Евросоюза. 74

Общество Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. 736

Политика Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар. 41

Общество Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях. 28

Общество В Роспотребнадзоре не готовы считать себя «бутылочным горлышком» в ситуации с тестами на коронавирус в Петербурге Один из руководителей петербургского Роспотребнадзора прокомментировал заявление главы городского комитета по здравоохранению о том, что получение петербуржцами результатов тестов на коронавирус в Петербурге затягивалось, так как все анализы необходимо было подтверждать в лаборатории на Оборонной улице. 1

Игры Игровой движок Unreal Engine 5 предлагает две новые технологии Nanite - технология виртуализированной геометрии, которая позволяет разработчикам использовать качественные модели в играх.

Общество Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России. 15

Здоровье В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом Более 50 медицинских работников в Чечне болеют коронавирусной инфекцией, одна медработница умерла, она была беременна, сообщил журналистам министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов. 4