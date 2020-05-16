Общество
АиФ Санкт-ПетербургДрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
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Политика
Сенатор Джабаров допустил выход ряда регионов из состава Украины
Вслед за юго-восточными регионами Украины из состава страны могут выйти Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.
РБК вчера в 02:58
Общество
Попова оценила возможность курортного сезона в России
11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний сезон отдыха в стране станет возможным, если в ближайшее время граждане будут соблюдать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Известия 02:37
Космос
Ученые: В центре Млечного Пути могут вращаться сразу две черные дыры
Ученые в рамках исследования сделали предположение, что в центре Млечного Пути могут вращаться сразу две черные дыры.
Актуальные Новости вчера в 08:23
Экономика
В Казани второй месяц дешевеет вторичное жилье
Цены на квартиры на вторичном рынке в Казани снижаются уже второй месяц.
Татар-информ 15 мая в 07:38
Общество
Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода
В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
Российская газета вчера в 22:50
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Общество
В Крыму зафиксировано девять новых случаев коронавируса
Как отметил Сергей Аксенов, из девяти заболевших только у двоих пациентов не удалось установить очаг заражения.
Вести.Севастополь 03:02
Здоровье
Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии
RT на русском вчера в 23:45
Единоборства
Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172
В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Российская газета 01:43
Происшествия
Зампред правительства Пензенской области Бурлаков арестован
Заместитель председателя правительства Пензенской области, министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков арестован по подозрению в мошенничестве с хищением бюджетных средств.
Газета.Ru вчера в 12:31
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Политика
Путин отчитал чиновников за высчитывание минут при доплатах медикам
Путин отчитал чиновников за высчитывание минут при доплатах медикам. Об этом сообщает издание "Федерал пресс".
Открытый Нижний 15 мая в 08:19
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Фигурное катание
Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»
ФАН вчера в 23:33
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
Общество
Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела
Оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через две-три недели.
РБК 02:20
Общество
Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Воробьев пояснил, что есть три показателя, которые позволяют региону запустить экономику.
Lenta.ru 03:13
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Северной Осетии достигло 2090
Еще 74 случая заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировано в Северной Осетии.
15-й Регион (Северная Осетия) вчера в 03:17
Происшествия
В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19
Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 00:22
Кино
В США умерла режиссёр Линн Шелтон
REGNUM 02:30
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Общество
В МЧС предупреждают о риске заражения коронавирусом через чипсы
В памятке сказано, что риск передачи коронавирусной инфекции повышается при употреблении пищи из общей посуды или упаковок.
Pro Город Киров вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри снялась полностью обнаженной в новом клипе
Певица Кэти Перри снялась полностью обнаженной в новом клипе на песню Daises.
МИР 24 15 мая в 21:43
Авто
Volkswagen Golf, Passat и Polo могут исчезнуть из продажи
На вопрос AutoExpress, есть ли у Golf еще будущее вместе с ID VW, начальник отдела продаж и маркетинга бренда, Юрген Штакманн ответил: «Вероятно, нет».
SpeedMe 15 мая в 13:03
Здоровье
В Саратовской области выявили 113 новых носителей коронавируса
REGNUM 15 мая в 02:40
Общество
Во Владимирской области еще 81 человек заразился коронавирусом
По данным на утро 17 мая, во Владимирской области зарегистрировали 1738 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 03:06
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51