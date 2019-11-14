Общество

ИзвестияИзвестияДруг Джигарханяна рассказал о причине госпитализации артиста

Народный артист СССР Армен Джигарханян проходит в больнице профилактическое обследование и скоро будет дома. Об этом в четверг, 14 ноября, рассказал друг артиста Артур Согомонян.
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Друг Армена Джигарханяна ответил на сообщения о госпитализации режиссера

РБК10:07

«С ним все в порядке»: представитель Джигарханяна ответил на госпитализацию артиста

Телеканал 360°09:41

В театре опровергли, что Джигарханян находится в крайне тяжёлом состоянии

Life.ru10:46

Джигарханян проходит обследование в одной из клиник Москвы

ТАСС09:43

Друг Джигарханяна опроверг сообщения о том, что актер попал в реанимацию

РИА Новости09:50

Армен Джигарханян экстренно госпитализирован

URA.Ru09:30

Госпитализацию Джигарханяна опровергли

Газета.Ru10:00
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Советский, российский и армянский актёр, театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.
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