Общество
ИзвестияДруг Джигарханяна рассказал о причине госпитализации артиста
Народный артист СССР Армен Джигарханян проходит в больнице профилактическое обследование и скоро будет дома. Об этом в четверг, 14 ноября, рассказал друг артиста Артур Согомонян.
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:13, Ашберн
Политика
Садовничий прокомментировал возможный уход с поста ректора МГУ
Закон об МГУ и СПбГУ предоставляет право президенту России дважды продлевать срок работы ректоров этих университетов на пять лет.
Здоровье
Врачей начнут премировать за обнаружение онкологии
Дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях введут в России с 2020 года.
Футбол
Дидье Дешам: «„Барселона“ неправильно использует Гризманна»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что «Барселона» неправильно использует форварда Антуана Гризманна на поле.
Политика
Лукашенко отказался считать Белоруссию нахлебницей России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусы не являются для России "нахлебниками".
Общество
Госдума предложила изменить процедуру раздела имущества супругов
В Государственную думу внесли законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Технологии
Роскосмос потратит 17 миллионов рублей на новогодние подарки
Роскосмос закупит несколько тысяч новогодних подарков на 17 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «Спарк-маркетинг».
Наука
Ученые раскрыли тайну формирования фуллеренов в космосе
Химики и астрохимики из Аризонского университета, проведя ряд экспериментов, предложили теорию, объясняющую механизм формирования фуллеренов в межзвездном пространстве.
Армия и оружие
В США выразили восторг возможностям российского истребителя Су-57
Отмечается, что российский самолет по своим техническим и боевым характеристикам превосходит аналогичные истребители НАТО и США.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката
Адвокатскую защиту историку и экс-доценту СПбГУ Олега Соколова, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, оплатили коллеги учёного, сообщил адвокат Александр Почуев.
Политика
Следователи ищут новых свидетелей по делу MH17
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Общество
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад
Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Политика
Путин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах
"Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Происшествия
В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Авто
Ford назвал дату премьеры кроссовера в стиле Mustang
Электрический кроссовер Ford с дизайном в духе спорткара Mustang получит инновационную систему быстрой зарядки, способную восполнять запас хода на 76 км всего за 10 минут.
Политика
Мужа украинского депутата задержали по запросу России
Гражданский муж народного депутата фракции «Слуга народа» Анны Скороход Алексей Алякин задержан в Киеве по запросу России.
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо рассказала о результатах операций
Мама девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар из США удалять огромную родинку на все лицо, рассказала телеканалу "360" об итогах двух операций в России.
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.