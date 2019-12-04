Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbДруг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками

Футбольный тренер Александр Протасовицкий, друг нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева, рассказал об известном инциденте с их участием.
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