Футбольный тренер Александр Протасовицкий, друг нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева, рассказал об известном инциденте с их участием.

Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками

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