Футбол
Gazeta.SPbДруг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками
Футбольный тренер Александр Протасовицкий, друг нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева, рассказал об известном инциденте с их участием.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Протасовицкий уверен, что Мамаев и Кокорин смогут вновь заиграть в сборной страны
Петербургский дневник01:48
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 07:37, Ашберн
Политика
МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии
Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.
Общество
В США предрекли крах России как космической державы
Как утверждает издание The Hill, «началом конца» России как космической державы станет запуск с лета 2020 года регулярных пилотируемых миссий кораблей американских компаний к Международной космической станции (МКС), как это следует из недавнего доклада генерального инспектора американского космического агентства (NASA).
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассекретила срок своей беременности
Жена рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), модель Оксана Самойлова, рассекретила срок своей беременности.
Происшествия
При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек
12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Культура
Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»
Объявлены новые лауреаты премии "Звезда Театрала" - российской театральной награды, победителей которой определяют зрители путем народного интернет-голосования.
Кино
В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Фигурное катание
Стала известна программа Загитовой на Финал Гран-при
Стала известна прыжковая программа российской фигуристки Алины Загитовой на Финал Гран-при. Информация об этом появилась сайте ISU.
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Общество
Экстренно госпитализирован Валдис Пельш
Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".
Политика
Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИД
Кабинет министров Украины уволил с поста заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль, которая написала заявление по собственному желанию, сообщил в среду депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Космос
Фото дня: обитель сверхновых звёзд
В области NGC 5468 находится большое количество сверхновых звёзд.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Футбол
«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 станет одним из первых смартфонов с Snapdragon 865
Соучредитель и вице-председатель Xiaomi Бин Лин в рамках технического саммита Qualcomm Snapdragon объявил, что смартфон Xiaomi Mi 10 одним из первых будет оснащён новым процессором Snapdragon 865.
Общество
В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
Футбол
«ВАР – это бардак»: президент УЕФА объяснил проблему системы
Президент УЕФА Александер Чеферин поговорил о системе ВАР в футболе.
Политика
Токаев объяснил позицию Казахстана по вопросу присоединения Крыма
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает присоединение Крыма к России "аннексией".
Политика
Правительство назначило нового главу Украинского института нацпамяти
Кабинет министров Украины назначил нового главу Украинского института национальной памяти, который при прежнем президенте Петре Порошенко стал главным инструментом создания новой националистической идеологии государства.
Происшествия
Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК
Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил.
Футбол
Сулейманов и Сафонов разделили приз лучшему молодому игроку года в РПЛ
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и хавбек Магомед-Шапи Сулейманов стали победителями премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему футболисту России не старше 21 года и сыгравшему не менее 50 процентов игр своей команды в РПЛ.
Армия и оружие
Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах
Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко рассказал, что у него «унизительная» пенсия
Знаменитый исполнитель добавил, что пенсии в России – это кощунство Лев Лещенко заявил, что все, что он получает от государства, тратит на благотворительность, потому что там такая мизерная сумма, «за которой даже ходить унизительно».
Политика
Киев продлил пошлины на товары российского происхождения
"Кабмин продлил на год действие пошлин в отношении российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ", - написал он в Telegram-трансляции с заседания.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.