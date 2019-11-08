Александр Протасовицкий, друг форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, вместе с игроками проходивший по громкому делу о потасовках с чиновниками и водителем ведущей Первого канала в Москве, вышел из колонии на свободу.

Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу из колонии

Политика В Кремле объяснили данные о сокращении населения России Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.

Общество Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2» Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Политика Госдеп США обвинил Россию в агрессии к соседним странам Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политику России, Китая и Ирана в ходе выступления в Берлине в честь 30-летия падения Берлинской стены.

Экономика Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.

Общество Не узнать: в Сети появились первые фото Анджелины Джоли со съемок «Вечных» В интернете появились первые фотографии актрисы Анджелины Джоли в новом супергеройском фильме от студии Marvel — «Вечные».

Шоу-бизнес Ольга Серябкина грубила девушкам из SEREBRO Максим Фадеев в одном из своих интервью официально подтвердил, что в составе группы SEREBRO Ольга Серябкина была лидером.

Авто В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического G-Class Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу.

Гаджеты Наушники Samsung ANC Type-C Earphones с активным шумоподавлением теперь доступны в России Южнокорейская компания Samsung объявила о начале продаж на территории России проводных внутриканальных наушников ANC Type-C Earphone, которые поддерживают технологию активного шумоподавления.

Шоу-бизнес Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.

Происшествия Бесследно пропавшего туриста нашли в желудке акулы На французском острове Реюньон акула растерзала туриста из Шотландии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Футбол Варди признан лучшим игроком АПЛ в октябре, Лэмпард — лучший тренер Английская Премьер-лига назвала лучших по итогам октября. Среди футболистов таким стал Джейми Варди, среди тренеров — Фрэнк Лэмпард.

Общество Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык "Не уверен, что было бы этично и с моей стороны откликаться на решения относительно моей персоны, которыми комиссия по этике решила поделиться со мной через СМИ", - намекнул Гусейнов.

Общество Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.

Происшествия Сторонников ИГ, готовивших теракт, приговорили к срокам от 9 до 15 лет Военный суд в Москве приговорил к срокам от 9 до 15 лет лишения свободы участников созданной в Ярославской области ячейки ИГ (международная террористическая организация, запрещена в РФ).

Политика Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже на Россию Официальное обвинение экс-полковнику австрийской армии предъявила прокуратура Зальцбурга. Военного обвиняют в шпионаже в пользу России.

Общество Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.

Политика Иностранный беспилотник сбили в Иране В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.

Общество В Сочи появится инновационно-научный центр «Сириус» Образовательный центр "Сириус" был открыт в начале сентября 2015 года в Сочи.

Политика Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.

Политика «Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».

Армия и оружие Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.