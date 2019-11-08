Общество
Газета.RuДруг Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу из колонии
Александр Протасовицкий, друг форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, вместе с игроками проходивший по громкому делу о потасовках с чиновниками и водителем ведущей Первого канала в Москве, вышел из колонии на свободу.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:42, Ашберн
Политика
В Кремле объяснили данные о сокращении населения России
Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
Ридус вчера в 12:55
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 06 ноября в 02:50
Политика
Госдеп США обвинил Россию в агрессии к соседним странам
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политику России, Китая и Ирана в ходе выступления в Берлине в честь 30-летия падения Берлинской стены.
Газета.Ru 07:10
Экономика
Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия
Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру 07:17
Общество
Не узнать: в Сети появились первые фото Анджелины Джоли со съемок «Вечных»
В интернете появились первые фотографии актрисы Анджелины Джоли в новом супергеройском фильме от студии Marvel — «Вечные».
Телепрограмма 06:50
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина грубила девушкам из SEREBRO
Максим Фадеев в одном из своих интервью официально подтвердил, что в составе группы SEREBRO Ольга Серябкина была лидером.
Bimru.ru 06:56
Музыка
Опрос показал песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
iReactor вчера в 17:53
Авто
В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического G-Class
Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу.
Motor 03:57
Гаджеты
Наушники Samsung ANC Type-C Earphones с активным шумоподавлением теперь доступны в России
Южнокорейская компания Samsung объявила о начале продаж на территории России проводных внутриканальных наушников ANC Type-C Earphone, которые поддерживают технологию активного шумоподавления.
3DNews 07:36
Шоу-бизнес
Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Происшествия
Бесследно пропавшего туриста нашли в желудке акулы
На французском острове Реюньон акула растерзала туриста из Шотландии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 02:16
Футбол
Варди признан лучшим игроком АПЛ в октябре, Лэмпард — лучший тренер
Английская Премьер-лига назвала лучших по итогам октября. Среди футболистов таким стал Джейми Варди, среди тренеров — Фрэнк Лэмпард.
Bookmaker-ratings.ru 07:38
Общество
Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык
"Не уверен, что было бы этично и с моей стороны откликаться на решения относительно моей персоны, которыми комиссия по этике решила поделиться со мной через СМИ", - намекнул Гусейнов.
Газета.Ru 08:33
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Происшествия
Сторонников ИГ, готовивших теракт, приговорили к срокам от 9 до 15 лет
Военный суд в Москве приговорил к срокам от 9 до 15 лет лишения свободы участников созданной в Ярославской области ячейки ИГ (международная террористическая организация, запрещена в РФ).
ТАСС 07:17
Происшествия
Банда АУЕ затерроризировала жителей села в Забайкалье
Вечерняя Казань 07:24
Политика
Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже на Россию
Официальное обвинение экс-полковнику австрийской армии предъявила прокуратура Зальцбурга. Военного обвиняют в шпионаже в пользу России.
Телеканал 360° 08:14
Общество
Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур
О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.
Газета.Ru 06:20
Политика
Иностранный беспилотник сбили в Иране
В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.
Аргументы недели 07:11
Общество
В Сочи появится инновационно-научный центр «Сириус»
Образовательный центр "Сириус" был открыт в начале сентября 2015 года в Сочи.
Вести.Ru 07:16
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.
Газета.Ru 01:45
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Российская газета вчера в 14:42
Музыка
Группа «Ленинград» даст последний сольный концерт в канун Нового года
Актуальные Новости 08:16