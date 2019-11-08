Общество

Газета.RuГазета.RuДруг Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу из колонии

Александр Протасовицкий, друг форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, вместе с игроками проходивший по громкому делу о потасовках с чиновниками и водителем ведущей Первого канала в Москве, вышел из колонии на свободу.
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Протасовицкий вышел на свободу

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