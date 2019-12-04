Футбол
Нева СпортПротасовицкий: Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень
Четвертый фигурант дела о двух драках в Москве с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий поделился мнением о будущем игроков. По словам Протасовицкого, Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень.
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с чего всё началось
Друг полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Александр Протасовицкий дал «СЭ» первое интервью после выхода на свободу. Он пытался разнять обе драки, с участием Мамаева и Александра Кокорина, но отсидел дольше всех.Спорт-Экспрессвчера в 16:10
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Александр Протасовицкий уверен, что Мамаев и Кокорин смогут вновь заиграть в сборной страны
Петербургский дневник01:48
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