Общество
Газета.RuДруг Кокорина и Мамаева вышел на свободу
Приятель футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александр Протасовицкий вышел на свободу из колонии в Брянской области, сообщает РИА "Новости".
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Приятель футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александр Протасовицкий вышел на свободу из колонии в Брянской области, сообщает РИА "Новости".Газета.Ru01:45
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Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
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В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти
По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
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Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
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Происшествия
В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков
Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
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Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
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Москвичам предсказали «вишневую зиму»
Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы вишневыми.
Lenta.ru 02:30
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Авто
Опубликованы снимки купе-кроссовера Lynk & Co
В сети появились несколько снимков новинки, однако дизайн кросса уже давно не секрет — еще весной полноценные фотографии появились в базе министерства промышленности Китая.
SpeedMe 06 ноября в 03:10
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Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске
Умер один из шести пострадавших в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
РБК 02:35
Армия и оружие
Генерал ВС США обвинил Россию в убийстве американцев в Мексике, оправдывая наркокартели
За минувший год число погибших в Мексике составило 33 тысячи человек и превысило аналогичный показатель на территории Сирии, а война наркокартелей вообще повлекла за собой порядка 300 тысяч жертв.
Новостной фронт 03:32
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Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Политика
Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению
Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, однако готов сократить свой ядерный потенциал.
Известия 03:23
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Политика
Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости вчера в 07:26
Технологии
«Яндекс» представил робота-доставщика
Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.
Коммерсантъ вчера в 07:00
Политика
«Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условия для заключения контракта с Киевом по транзиту газа через Украину.
Piter.tv 06 ноября в 09:58
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Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Армия и оружие
Россия и Турция начали третье совместное патрулирование в Сирии
«В рамках соглашения, достигнутого с Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 года, в регионе между Камышлы и Эль-Маликия к востоку от Евфрата началось третье наземное патрулирование с участием военных подразделений Турции и России при участии беспилотников», — сказано в сообщении.
Известия 02:42
Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС вчера в 13:42
Общество
Производители молока попросили правительство помочь с навозом
Российские производители молока попросили правительство изменить требования к обращению с навозом, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru 03:19
Армия и оружие
ДНР и ЛНР пообещали ответ в случае ввода украинской полиции в Донбассе
«В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики», — добавил он.
RT на русском 03:18
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В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом
Российская газета 02:03
Политика
Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv вчера в 11:25
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 09:02
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32