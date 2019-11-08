с чего всё началось

Приятель футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александр Протасовицкий вышел на свободу из колонии в Брянской области, сообщает РИА "Новости".

Технологии Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

Происшествия В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.

Общество Умер друг тигра Амура козел Тимур Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.

Происшествия В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

Политика Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.

Общество Москвичам предсказали «вишневую зиму» Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы вишневыми.

Происшествия В Бишкеке в кафе произошли три взрыва В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.

Авто Опубликованы снимки купе-кроссовера Lynk & Co В сети появились несколько снимков новинки, однако дизайн кросса уже давно не секрет — еще весной полноценные фотографии появились в базе министерства промышленности Китая.

Происшествия Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске Умер один из шести пострадавших в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.

Армия и оружие Генерал ВС США обвинил Россию в убийстве американцев в Мексике, оправдывая наркокартели За минувший год число погибших в Мексике составило 33 тысячи человек и превысило аналогичный показатель на территории Сирии, а война наркокартелей вообще повлекла за собой порядка 300 тысяч жертв.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.

Политика Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, однако готов сократить свой ядерный потенциал.

Здоровье Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.

Политика Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.

Технологии «Яндекс» представил робота-доставщика Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.

Политика «Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условия для заключения контракта с Киевом по транзиту газа через Украину.

Гаджеты Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.

Армия и оружие Россия и Турция начали третье совместное патрулирование в Сирии «В рамках соглашения, достигнутого с Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 года, в регионе между Камышлы и Эль-Маликия к востоку от Евфрата началось третье наземное патрулирование с участием военных подразделений Турции и России при участии беспилотников», — сказано в сообщении.

Происшествия Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.

Общество Производители молока попросили правительство помочь с навозом Российские производители молока попросили правительство изменить требования к обращению с навозом, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".

Армия и оружие ДНР и ЛНР пообещали ответ в случае ввода украинской полиции в Донбассе «В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики», — добавил он.

Общество Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.

Экономика Мировой долг достиг рекордных $188 трлн Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.