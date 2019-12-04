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ИзвестияИзвестияДруг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком

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Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Он сравнил открытый процесс с зоопарком.
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Друг Мамаева и Кокорина Протасовицкий рассказал про ночь с двумя драками

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Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком

Известия17:22
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