Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Он сравнил открытый процесс с зоопарком.

Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком

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