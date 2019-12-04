Футбол
ИзвестияДруг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком
Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Он сравнил открытый процесс с зоопарком.
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Политика
США вновь отказали в выдаче виз российской делегации
Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
Политика
Опасность «Турецкого потока» для Киева объяснили на Украине
Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал, какую угрозу для Киева несёт запуск газопровода «Турецкий поток».
Происшествия
СК подтвердил инцидент со стрельбой в Перми
Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Перми, передает управление Следственного комитета России по Пермскому краю в среду, 4 декабря.
Энергетика
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США
Сегодня нефтяные цены растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Здоровье
Министр здравоохранения РТ: все стационары отремонтируют за пятилетку
В Татарстане принята пятилетняя президентская программа по модернизации стационаров на общую сумму 16 млрд рублей, и по ней в республике в ближайшие пять лет планируют отремонтировать каждое учреждение, сообщил министр здравоохранения Татарстана в интервью ТАСС.
Политика
Демьян Кудрявцев извинился перед читателями за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК
В понедельник Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором говорится, что ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде пользуется личным самолетом и яхтой общей стоимостью 8 миллиардов рублей из-за близких отношений с главой госбанка ВТБ Андреем Костиным.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Политика
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Сан-Хосе»: у Орлова голевой пас
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Происшествия
Под Белгородом завершили разбор завалов после взрыва газа в доме
Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
Политика
Неловкий момент со сломанным микрофоном Путина попал на видео
Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
Хоккей
Гол Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Нэшвилл»
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Политика
В Госдепе заявили о замедлении США строительства «Северного потока-2»
США используют дипломатические меры для остановки строительства трубопровода «Северный поток-2», благодаря чему удалось замедлить ход реализации проекта, заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.
Авто
С 1 января для водителей в России введут новые штрафы
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Здоровье
Онколог сообщил, в каком возрасте нужно начинать проверяться на рак
Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Происшествия
Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии
Кроме Бойко обыски проходят у одного из лидеров партии – Михаила Светова, его бывшей девушки Анастасии Стародубовской и у заместителя секретаря Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова.
Политика
Тайип Эрдоган пригрозил НАТО бойкотом защиты Польши и Балтии
Турецкое информагентство Anadolu приводит заявление президента страны Тайипа Эрдогана, в котором турецкий лидер сообщил, что Анкара не станет поддерживать мероприятия НАТО по защите прибалтийских государств и Польши.
Гаджеты
В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi
В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Шоу-бизнес
Лещенко выразил отношение к исковеркавшей его фамилию Бузовой
Ранее «Мойка78» писала, что на музыкальной премии «Золотой хит», которую проводит канал Music Box, Бузова неправильно произнесла фамилию «коллеги по цеху» Льва Лещенко, сделав сразу две ошибки.