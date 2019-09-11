Шоу-бизнес

ТелепрограммаТелепрограммаДруг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды. Напомним, что в последний месяц ходят слухи, что после процедуры ЭКО и рождения второго ребенка у звезды — онкологическое заболевание. Якобы сейчас она проходит лечение от рака мозга.
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с чего всё началось

Знакомые - о причинах болезни артистки: У Анастасии Заворотнюк депрессия из-за лишнего веса

Поскольку сама Заворотнюк слухов не опровергает, многие поверили в то, что она борется с раком. Но представители актрисы категорично заявили «Комсомолке», что Анастасия не больна.
Комсомольская правдавчера в 18:00

Подробнее о событии

Знакомые - о причинах болезни артистки: У Анастасии Заворотнюк депрессия из-за лишнего веса

Комсомольская правдавчера в 18:00

Лишний вес и депрессия: источник рассказал о причинах молчания Заворотнюк

Телепрограмма08:56

Знакомые рассказали о депрессии Заворотнюк из-за лишнего веса

РЕН ТВвчера в 19:12

Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы

URA.Ruвчера в 20:15

Названа сенсационная причина недомогания Анастасии Заворотнюк

Дни.ру01:06

Знакомый семьи Заворотнюк назвал причину ее недомогания

РИА Новости08:01

Друг Петра Чернышева рассказал, что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк

Woman.ru11:23
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 21:03, Вашингтон
Политика

Дональд и Меланья Трамп почтили память погибших в терактах 11 сентября

Телеканал Санкт-Петербург 12:54
Происшествия

В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей

«Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей — свыше 6,5 тыс. сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в ведомстве.
Известия 12:42
Политика

Amnesty International в России оказалась в «неприятной ситуации»

Российское отделение Amnesty International осталось без «старого» сайта из-за хакерской атаки, сообщил пресс-секретарь Александр Артемьев.
Взгляд.ру 18:56
Наука

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом

Аргументы недели 02:13
Происшествия

На Пхукете утонул российский турист

РИА Новости 14:05
Футбол

Стало известно название нового турнира УЕФА

Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира, пишет портал "Чемпионат".
Online47.ru 19:27
Общество

Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Происшествия

Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском 20:07
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Политика

США отложили повышение пошлин на китайские товары

США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Политика

Правительство Японии ушло в полном составе в отставку

Народные новости 00:16
Политика

Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение

Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Космос

Мир станет сухим и жарким: изменяющийся климат влияет на пожары

Экология Регионов 01:01
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия 19:55
Футбол

Бабаев: предложение «Зенита» по Марио Фернандесу было очень достойным

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что минувшим летом «Зенит» сделал очень достойное предложение по защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионат 16:15
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 09:43
Политика

Британское правительство увидело хаос при Brexit без сделки

Британский кабмин пришел к выводу, что страна погрузится в хаос, в случае выхода страны из ЕС без заключения соглашения.
Газета.Ru 18:00
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце пройдет концерт, посвященный дню рождения Кобзона

ТАСС вчера в 17:10
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Армия и оружие

AFP: на севере Мали вооруженные боевики убили военного

По меньшей мере один военнослужащий правительственной армии Мали погиб, еще семеро получили ранения в среду, попав в засаду, устроенную вооруженными боевиками в регионе Тимбукту (север страны).
ТАСС 16:36
Происшествия

Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом

Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Авто

На Украине найдена «Таврия» с пробегом 16 км

Несмотря на возраст пробег машины составляет всего 16 километров, а её кузов и салон находятся практически в первозданном состоянии.
Daily-Motor.Ru 11:05
Общество

В Норильске выпал первый снег и началась метель

Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Единоборства

Чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова торжественно встретили в Махачкале

Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, защитившего титула на турнире UFC 242 в Абу-Даби, торжественно встретили в махачкалинском аэропорту, сообщил глава правительства Дагестана Артем Здунов на своей странице в Instagram в четверг.
ТАСС 19:12
Кино

Отец бросил в детстве дочь и получил большие проблемы в бизнесе

Вольск.ру 12:45
Космос

День 12 сентября в истории

12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую станцию «Луна-2».
Парламентская газета 18:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Иркутске Гринкомбанка, сообщается на сайте регулятора.
РБК 21:01
Происшествия

В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским

Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.
РИА Новости 17:28
Здоровье

США планируют ограничить продажу вейпов

Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
Коммерсантъ 20:29
Общество

В Кузбассе изменится порядок выплат больничных и социальных пособий

После 1 января 2020 года Кузбасс перейдет на схему прямых выплат пособий.
Город новостей 06:59
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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