Поскольку сама Заворотнюк слухов не опровергает, многие поверили в то, что она борется с раком. Но представители актрисы категорично заявили «Комсомолке», что Анастасия не больна.

с чего всё началось

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды. Напомним, что в последний месяц ходят слухи, что после процедуры ЭКО и рождения второго ребенка у звезды — онкологическое заболевание. Якобы сейчас она проходит лечение от рака мозга.

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