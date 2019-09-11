Шоу-бизнес
ТелепрограммаДруг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды. Напомним, что в последний месяц ходят слухи, что после процедуры ЭКО и рождения второго ребенка у звезды — онкологическое заболевание. Якобы сейчас она проходит лечение от рака мозга.
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с чего всё началось
Поскольку сама Заворотнюк слухов не опровергает, многие поверили в то, что она борется с раком. Но представители актрисы категорично заявили «Комсомолке», что Анастасия не больна.Комсомольская правда10 сентября в 18:00
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Знакомые - о причинах болезни артистки: У Анастасии Заворотнюк депрессия из-за лишнего веса
Комсомольская правда10 сентября в 18:00
Друг Петра Чернышева рассказал, что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк
Woman.ruвчера в 11:23
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Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
iReactor вчера в 16:40
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Энергетика
Решение по «Северному потоку» лишило смысла «Северный поток-2»
Предполагалось, что "Газпром" с "Северным потоком-2" получит исключение из этого правила, принятого уже после начала строительства газопровода.
Утро.ru вчера в 03:50
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Гаджеты
Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone
Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1,010 трлн.
РБК вчера в 23:23
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:05
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
"Большее зло – шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток", — сказал Нетаньяху.
РИА Новости 01:29
Происшествия
В Вологде крысы покусали школьников во время урока
Завуч школы пояснила, что никакой опасности не существует. По ее словам, детей покусали не крысы, а мыши, пишет Вологда-поиск.
7 новостей 00:23
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгоняет жену с маленьким сыном из квартиры
Анна Седокова тщательно скрывает свою личную жизнь, но прошлым летом общественность узнала о ее романе с баскетболистом Янисом Тимма.
Bimru.ru вчера в 11:23
Кино
Возможно, стала известна дата выхода сериала по «Ведьмаку»
Кажется, Netflix непреднамеренно раскрыл дату выхода ТВ-сериала во вселенной цикла книг «Сага о ведьмаке» польского писателя Анджея Сапковского.
CyberSport.ru вчера в 17:52
Экономика
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели вчера в 14:53
Гаджеты
В России резко снизились цены на старые IPhone
Американская корпорация Apple после презентации новых моделей гаджетов снизила цены на смартфоны прошлых лет.
Известия вчера в 14:23
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Авто
Производитель кальянов выпустил внедорожник с выдвижной гусеницей
Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
Автоновости дня вчера в 05:21
Здоровье
Заменители мяса могут быть опасны для здоровья
Австралийские исследователи выяснили, что заменители мяса могут быть опасны для здоровья.
ТАСС вчера в 08:06
Политика
Умер премьер-министр королевства Тонга
В ночь на четверг, 12 сентября, в Новой Зеландии на 79-м году жизни умер премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива, сообщает информационный портал Kaniva Tonga со ссылкой на заявление советника главы правительства.
Комсомольская правда 00:39
Футбол
35-летний Ещенко получил «серебро» молодежного первенства
Metaratings вчера в 11:00
Общество
Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка
Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Медведев назвал наиболее бедные слои населения
К наиболее бедным слоям населения в России можно отнести пенсионеров, многодетные семьи и людей, которые не могут трудиться в силу проблем со здоровьем, заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Rambler News Service вчера в 06:13
Гаджеты
В России появился новый бренд дешевых телевизоров
Газета DAILY вчера в 16:52
Происшествия
Самолет из Челябинска в Анталью задержали на пять часов
ФедералПресс 01:01
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости вчера в 05:46
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 39 вузов России
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 российских вузов.
Известия вчера в 15:52
Общество
Теща и первая жена рассказали о «шпионе» Смоленкове
Взгляд.ру вчера в 19:59
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Армия и оружие
В Британии назвали самое опасное оружие России
Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Армия и оружие
Прощай, оружие. В Донецкой области нацбаты передали вооружение полиции
Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего визита в Донецкую область поблагодарил добробаты за такой шаг и уточнил, что всего в МВД было передано около 10 тонн различного оружия и боеприпасов.
Украина.ру 01:23
Политика
Песков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле
Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ведомости 10 сентября в 06:04