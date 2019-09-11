Шоу-бизнес

ТелепрограммаТелепрограммаДруг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды. Напомним, что в последний месяц ходят слухи, что после процедуры ЭКО и рождения второго ребенка у звезды — онкологическое заболевание. Якобы сейчас она проходит лечение от рака мозга.
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с чего всё началось

Знакомые - о причинах болезни артистки: У Анастасии Заворотнюк депрессия из-за лишнего веса

Поскольку сама Заворотнюк слухов не опровергает, многие поверили в то, что она борется с раком. Но представители актрисы категорично заявили «Комсомолке», что Анастасия не больна.
Комсомольская правда10 сентября в 18:00

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Знакомые - о причинах болезни артистки: У Анастасии Заворотнюк депрессия из-за лишнего веса

Комсомольская правда10 сентября в 18:00

Лишний вес и депрессия: источник рассказал о причинах молчания Заворотнюк

Телепрограммавчера в 08:56

Знакомые рассказали о депрессии Заворотнюк из-за лишнего веса

РЕН ТВ10 сентября в 19:12

Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы

URA.Ru10 сентября в 20:15

Названа сенсационная причина недомогания Анастасии Заворотнюк

Дни.рувчера в 01:06

Знакомый семьи Заворотнюк назвал причину ее недомогания

РИА Новостивчера в 08:01

Друг Петра Чернышева рассказал, что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк

Woman.ruвчера в 11:23
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Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

iReactor вчера в 16:40
Происшествия

Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Энергетика

Решение по «Северному потоку» лишило смысла «Северный поток-2»

Предполагалось, что "Газпром" с "Северным потоком-2" получит исключение из этого правила, принятого уже после начала строительства газопровода.
Утро.ru вчера в 03:50
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Гаджеты

Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone

Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1,010 трлн.
РБК вчера в 23:23
Происшествия

В региональных штабах Навального проходят обыски

В штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:05
Политика

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

"Большее зло – шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток", — сказал Нетаньяху.
РИА Новости 01:29
Происшествия

В Вологде крысы покусали школьников во время урока

Завуч школы пояснила, что никакой опасности не существует. По ее словам, детей покусали не крысы, а мыши, пишет Вологда-поиск.
7 новостей 00:23
Шоу-бизнес

Любовник Анны Седоковой выгоняет жену с маленьким сыном из квартиры

Анна Седокова тщательно скрывает свою личную жизнь, но прошлым летом общественность узнала о ее романе с баскетболистом Янисом Тимма.
Bimru.ru вчера в 11:23
Кино

Возможно, стала известна дата выхода сериала по «Ведьмаку»

Кажется, Netflix непреднамеренно раскрыл дату выхода ТВ-сериала во вселенной цикла книг «Сага о ведьмаке» польского писателя Анджея Сапковского.
CyberSport.ru вчера в 17:52
Экономика

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели вчера в 14:53
Гаджеты

В России резко снизились цены на старые IPhone

Американская корпорация Apple после презентации новых моделей гаджетов снизила цены на смартфоны прошлых лет.
Известия вчера в 14:23
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Авто

Производитель кальянов выпустил внедорожник с выдвижной гусеницей

Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
Автоновости дня вчера в 05:21
Здоровье

Заменители мяса могут быть опасны для здоровья

Австралийские исследователи выяснили, что заменители мяса могут быть опасны для здоровья.
ТАСС вчера в 08:06
Политика

Умер премьер-министр королевства Тонга

В ночь на четверг, 12 сентября, в Новой Зеландии на 79-м году жизни умер премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива, сообщает информационный портал Kaniva Tonga со ссылкой на заявление советника главы правительства.
Комсомольская правда 00:39
Футбол

35-летний Ещенко получил «серебро» молодежного первенства

Metaratings вчера в 11:00
Общество

Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка

Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Медведев назвал наиболее бедные слои населения

К наиболее бедным слоям населения в России можно отнести пенсионеров, многодетные семьи и людей, которые не могут трудиться в силу проблем со здоровьем, заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Rambler News Service вчера в 06:13
Гаджеты

В России появился новый бренд дешевых телевизоров

Газета DAILY вчера в 16:52
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержали на пять часов

ФедералПресс 01:01
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости вчера в 05:46
Происшествия

Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП

Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Общество

В рейтинг лучших университетов мира вошли 39 вузов России

В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 российских вузов.
Известия вчера в 15:52
Общество

Теща и первая жена рассказали о «шпионе» Смоленкове

Взгляд.ру вчера в 19:59
Общество

В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»

Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Армия и оружие

В Британии назвали самое опасное оружие России

Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Армия и оружие

Прощай, оружие. В Донецкой области нацбаты передали вооружение полиции

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего визита в Донецкую область поблагодарил добробаты за такой шаг и уточнил, что всего в МВД было передано около 10 тонн различного оружия и боеприпасов.
Украина.ру 01:23
Политика

Песков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле

Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ведомости 10 сентября в 06:04
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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