Напомним, в августе стало известно, что Анастасия Заворотнюк проходит курс лечения от онкологического заболевания. Сначала актриса лежала в больнице за границей, но последний месяц находится в Москве под наблюдением врачей частной клиники.

с чего всё началось

Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк жива, заявил ее друг на условиях анонимности, комментируя слухи о смерти артистки.

Друг Заворотнюк ответил на слухи о ее смерти

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