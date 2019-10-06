Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияДруг Заворотнюк ответил на слухи о ее смерти

Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк жива, заявил ее друг на условиях анонимности, комментируя слухи о смерти артистки.
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с чего всё началось

Друг Анастасии Заворотнюк сделал важное заявление о состоянии актрисы

Напомним, в августе стало известно, что Анастасия Заворотнюк проходит курс лечения от онкологического заболевания. Сначала актриса лежала в больнице за границей, но последний месяц находится в Москве под наблюдением врачей частной клиники.
Комсомольская правда09:50

Подробнее о событии

Дочь Анастасии Заворотнюк похвасталась глубоким декольте

Комсомольская правда14:15

Директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти артистки

URA.Ru10:46

Директор Анастасии Заворотнюк отреагировала на сообщения о смерти актрисы

7Дней.ру09:00

«Да, Заворотнюк жива!»: друг Анастасии ответил на сообщение о ее смерти

Телепрограмма10:58

Помощница срочно отреагировала на сообщение о смерти Заворотнюк

Дни.ру09:32

Друг Заворотнюк высказался о вбросах про смерть звезды

Народные новости11:17

Неделю о здоровье Анастасии Заворотнюк нет никаких известий

StarHit.ru08:00
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Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
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Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
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В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда, сообщает издание "Про все". Очевидцы сняли инцидент на видео.
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На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
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В Штатах не менее 18 человек скончались из-за болезней легких, вызванных курением вейпов и электронных сигарет.
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ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

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Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

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Космос

В России появятся еще четыре космонавта

В ходе нового набора в отряд космонавтов, который будет длиться до 1 июня 2020 года, планируется отобрать четырех человек, заявил в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко.
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Армия и оружие

ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793

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Политика

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Вече против «формулы Штайнмайера» проходит в более 20 городах Украины

Противники «формулы Штайнмайера» по Донбассу вышли на улицы более 20 украинских городов, сообщают местные СМИ 6 октября.
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Volkswagen занесло в сквер на Васильевском острове

Чёрный Volkswagen на большой скорости въехал в сквер на Васильевском острове, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
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Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.
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Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
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Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
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Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
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В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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