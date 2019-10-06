Шоу-бизнес
ИзвестияДруг Заворотнюк ответил на слухи о ее смерти
Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк жива, заявил ее друг на условиях анонимности, комментируя слухи о смерти артистки.
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с чего всё началось
Напомним, в августе стало известно, что Анастасия Заворотнюк проходит курс лечения от онкологического заболевания. Сначала актриса лежала в больнице за границей, но последний месяц находится в Москве под наблюдением врачей частной клиники.Комсомольская правда09:50
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В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
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Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
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Происшествия
На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей
В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда, сообщает издание "Про все". Очевидцы сняли инцидент на видео.
РИА Новости 14:14
Экономика
В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
Газета.Ru 02:25
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
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Футбол
Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины
"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
РИА Новости 12:27
Здоровье
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Gazeta.SPb 04 октября в 08:42
Футбол
Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
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Политика
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Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Космос
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В ходе нового набора в отряд космонавтов, который будет длиться до 1 июня 2020 года, планируется отобрать четырех человек, заявил в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко.
РИА Новости 04 октября в 04:47
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Армия и оружие
ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793
ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 17:48
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Политика
Вече против «формулы Штайнмайера» проходит в более 20 городах Украины
Противники «формулы Штайнмайера» по Донбассу вышли на улицы более 20 украинских городов, сообщают местные СМИ 6 октября.
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Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
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Коммерсантъ 14:06
Происшествия
Volkswagen занесло в сквер на Васильевском острове
Чёрный Volkswagen на большой скорости въехал в сквер на Васильевском острове, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
МР7.ру 13:42
Здоровье
Названы способы снизить давление без лекарств
Вечерняя Москва вчера в 00:40
Футбол
Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.
Ruposters.ru 05:12
Культура
Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
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Шоу-бизнес
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Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
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Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
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Коммерсантъ вчера в 11:27
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
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Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Общество
Кодзима представил Death Stranding на «ИгроМире»
News.ru вчера в 10:20