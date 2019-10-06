Шоу-бизнес
РИА НовостиДруг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
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с чего всё началось
Напомним, в августе стало известно, что Анастасия Заворотнюк проходит курс лечения от онкологического заболевания. Сначала актриса лежала в больнице за границей, но последний месяц находится в Москве под наблюдением врачей частной клиники.Комсомольская правда09:50
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Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Российская газета 08:43
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Байрамяна
Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль. Еще один мяч за гостей забил Элдор Шомуродов.
REGNUM 11:54
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о готовности Турции к операции в Сирии
«Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха», — цитирует Эрдогана РИА Новости.
Мойка78 вчера в 06:44
Армия и оружие
В Китае объяснили преимущество Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Броня российского танка Т-14 «Армата» легче брони американского M1 Abrams при сохранении равных защитных характеристик, что создает дополнительные преимущества.
Известия вчера в 18:17
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Технологии
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных миллионов клиентов «Билайна»
В открытом доступе в интернете появилась база данных клиентов «Билайна», сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 12:22
Происшествия
После стрельбы в баре в Канзасе начались поиски двоих преступников
Полиция Канзаса разыскивает двоих человек, которые открыли стрельбу в одном из баров в Канзас-Сити в воскресенье, сообщает Associated Press.
Интерфакс 11:41
Кино
В сети появился трейлер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»
Афиша Daily 11:51
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, собирается замуж
Напомним, что Маргарите Грачевой в пылу ревности муж отрубил кисти обеих рук.
Медпульс 04 октября в 12:30
Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 04 октября в 01:50
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Транспорт
Александр Беглов рассказал о планах развития петербургского метро
Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал петербуржцам о планах развития городской подземки на пять лет.
Петербургский дневник 06:52
Политика
В Киеве начался «майдан желтых повязок» против «формулы Штайнмайера»
Митинг против реализации «формулы Штайнмайера» по Донбассу проходит в Киеве в воскресенье, 6 октября.
Известия 06:29
Политика
Путин побывал в сибирской тайге — Песков
Президент Российской Федерации Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 67 лет, побывал в тайге в Сибири.
REGNUM 12:57
Общество
Назван новый участник «Холостяка»
Lenta.ru вчера в 16:28
Культура
Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
Вечерний курьер 02:17
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Кино
Люди уходили с показа «Джокера» из-за странного поведения зрителя
Из-за инцидента во время показа новой работы киностудии DC, треть зрителей покинула кинотеатр возле Таймс-сквер.
МИР 24 12:30
Авто
УАЗ вспомнил автобус на базе «Буханки»
Как сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода, от серийной «Буханки» этот концепт отличался полностью измененным кузовом с большей площадью остекления, переработанной приборной панелью для водителя и «маршруточной» компоновкой салона на 11 мест с большим откидным люком сверху.
Автоновости дня вчера в 08:39
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 04 октября в 15:17
Шоу-бизнес
Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 09:30