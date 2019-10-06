Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиДруг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
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с чего всё началось

Друг Анастасии Заворотнюк сделал важное заявление о состоянии актрисы

Напомним, в августе стало известно, что Анастасия Заворотнюк проходит курс лечения от онкологического заболевания. Сначала актриса лежала в больнице за границей, но последний месяц находится в Москве под наблюдением врачей частной клиники.
Комсомольская правда09:50

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Директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти артистки

URA.Ru10:46

Друг Заворотнюк высказался о вбросах про смерть звезды

Народные новости11:17

Директор Анастасии Заворотнюк отреагировала на сообщения о смерти актрисы

7Дней.ру09:00

Друг Анастасии Заворотнюк сделал важное заявление о состоянии актрисы

Комсомольская правда09:50

Помощница срочно отреагировала на сообщение о смерти Заворотнюк

Дни.ру09:32

«Да, Заворотнюк жива!»: друг Анастасии ответил на сообщение о ее смерти

Телепрограмма10:58

Неделю о здоровье Анастасии Заворотнюк нет никаких известий

StarHit.ru08:00
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Культура

Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Российская газета 08:43
Футбол

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Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль. Еще один мяч за гостей забил Элдор Шомуродов.
REGNUM 11:54
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о готовности Турции к операции в Сирии

«Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха», — цитирует Эрдогана РИА Новости.
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Армия и оружие

В Китае объяснили преимущество Т-14 «Армата» перед M1 Abrams

Броня российского танка Т-14 «Армата» легче брони американского M1 Abrams при сохранении равных защитных характеристик, что создает дополнительные преимущества.
Известия вчера в 18:17
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Российская газета вчера в 00:50
Технологии

«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных миллионов клиентов «Билайна»

В открытом доступе в интернете появилась база данных клиентов «Билайна», сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 12:22
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове

BFM.ru 12:24
Политика

ФБР отказалось говорить о задержании Инги Юмашевой

Вести.Ru 12:07
Происшествия

После стрельбы в баре в Канзасе начались поиски двоих преступников

Полиция Канзаса разыскивает двоих человек, которые открыли стрельбу в одном из баров в Канзас-Сити в воскресенье, сообщает Associated Press.
Интерфакс 11:41
Общество

Российский миллиардер забросал людей деньгами и объяснился

Lenta.ru 12:38
Кино

В сети появился трейлер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Афиша Daily 11:51
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, собирается замуж

Напомним, что Маргарите Грачевой в пылу ревности муж отрубил кисти обеих рук.
Медпульс 04 октября в 12:30
Здоровье

Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 04 октября в 01:50
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Транспорт

Александр Беглов рассказал о планах развития петербургского метро

Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал петербуржцам о планах развития городской подземки на пять лет.
Петербургский дневник 06:52
Политика

В Киеве начался «майдан желтых повязок» против «формулы Штайнмайера»

Митинг против реализации «формулы Штайнмайера» по Донбассу проходит в Киеве в воскресенье, 6 октября.
Известия 06:29
Политика

Путин побывал в сибирской тайге — Песков

Президент Российской Федерации Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 67 лет, побывал в тайге в Сибири.
REGNUM 12:57
Общество

Назван новый участник «Холостяка»

Lenta.ru вчера в 16:28
Культура

Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»

Вечерний курьер 02:17
Общество

В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27
Футбол

Фанаты «Зенита» в знак протеста покинули стадион во время матча

News.ru 07:00
Политика

ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Политика

Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
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Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Известия 10:30
Кино

Люди уходили с показа «Джокера» из-за странного поведения зрителя

Из-за инцидента во время показа новой работы киностудии DC, треть зрителей покинула кинотеатр возле Таймс-сквер.
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Авто

УАЗ вспомнил автобус на базе «Буханки»

Как сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода, от серийной «Буханки» этот концепт отличался полностью измененным кузовом с большей площадью остекления, переработанной приборной панелью для водителя и «маршруточной» компоновкой салона на 11 мест с большим откидным люком сверху.
Автоновости дня вчера в 08:39
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Подросток убил подругу и ее семью в Австрии

Российская газета 06:09
Общество

Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 04 октября в 15:17
Шоу-бизнес

Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру

Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 09:30
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Российская актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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