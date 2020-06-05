Общество

РИА НовостиРИА НовостиДруг назвал причину смерти Юлии Норкиной

Радиоведущая Юлия Норкина умерла от инфаркта, рассказал "Комсомольской правде" ее друг Евгений Спицин. По его словам, в последнее время журналистка переживала из-за пандемии и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: «Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт»

Друг семьи Юлии Норкиной историк Евгений Спицын рассказал "Комсомольской правде" о последних днях жизни радиоведущей. Причиной смерти Юлии стал инфаркт.
Комсомольская правдавчера в 06:09

Подробнее о событии

Названа причина смерти Юлии Норкиной

Газета.Ruвчера в 14:29

Друг назвал причину смерти Юлии Норкиной

РИА Новостивчера в 13:40

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Юлия, СМИ уже назвали причину смерти

Реальное времявчера в 07:23

Названа причина смерти радиоведущей Юлии Норкиной

Национальная служба новостейвчера в 07:30

«Коронавирусные дела, нервы - Юлю не успели спасти». О смерти жены Норкина сообщил близкий друг

Царьградвчера в 09:18

«Человека не успели спасти»: близкий друг Юлии Норкиной раскрыл причины ее смерти

Радио Комсомольская правдавчера в 06:58

Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: «Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт»

Комсомольская правдавчера в 06:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Общество

Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца

Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
4
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
1,7K
Общество

В ПФР рассказали, кому и на сколько повысят пенсию с 1 августа

По словам пресс-службы ПФР, повышенные пенсии получат более 100 тысяч человек.
31 канал Челябинска вчера в 05:32
1,2K
Происшествия

Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку

Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.
РБК вчера в 12:32
70
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
2K
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
346
Общество

Омичи ночью смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Как сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «РЕН ТВ», жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны в пятницу, 5 июня.
Омскрегион вчера в 03:00
14
Шоу-бизнес

Адвокат объяснил, кто может претендовать на наследство Кокшенова

РИА Новости вчера в 20:01
3
Политика

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
68
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
82
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
3,7K
Шоу-бизнес

Билли Айлиш призналась, что никогда не чувствовала себя желанной

Gazeta.SPb вчера в 19:01
2
Общество

Платошкина отправили под домашний арест

Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
3,8K
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
713
Политика

США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты

США отказались вернуть представителям РФ отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была нужна по гуманитарным соображениям, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания.
РИА Новости вчера в 16:25
2
Авто

Бренд Lada признали худшим в мире

Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe вчера в 05:32
72
Футбол

Выступивший против сокращения зарплат футболист ответил критикам

Ранее игрок выступил против сокращения зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:26
4
Происшествия

В Челябинской области от COVID-19 умерли женщина и двое мужчин

Челябинск, 5 июня 2020, 09:28 — REGNUM В Челябинской области за сутки три человека скончались от ковидной пневмониии.
REGNUM вчера в 02:28
Экономика

Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
10
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
214
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 04 июня в 10:18
1,4K
Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
190
Происшествия

Отменено решение об изъятии четверых детей у оренбургской семьи

Интерфакс 04 июня в 08:13
147
Общество

В Роскачестве назвали самые опасные продукты

Моя Москва.онлайн вчера в 02:22
583
Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 04 июня в 12:30
160
Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 04 июня в 05:54
236
Политика

Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
604
Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Газета.Ru вчера в 05:02
198
Здоровье

Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина.
RT на русском вчера в 14:04
84
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:59
28
ещё по теме
Андрей Норкин
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, телевизионный и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спицын Евгений
Российский историк
Российский педагог, публицист, общественный деятель. Автор учебников и курсов лекций по истории России. Лауреат Национальной премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина за 2016 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное