Общество
РИА НовостиДруг назвал причину смерти Юлии Норкиной
Радиоведущая Юлия Норкина умерла от инфаркта, рассказал "Комсомольской правде" ее друг Евгений Спицин. По его словам, в последнее время журналистка переживала из-за пандемии и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.
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Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: «Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт»
Друг семьи Юлии Норкиной историк Евгений Спицын рассказал "Комсомольской правде" о последних днях жизни радиоведущей. Причиной смерти Юлии стал инфаркт.Комсомольская правдавчера в 06:09
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Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Юлия, СМИ уже назвали причину смерти
Реальное времявчера в 07:23
«Человека не успели спасти»: близкий друг Юлии Норкиной раскрыл причины ее смерти
Радио Комсомольская правдавчера в 06:58
Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: «Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт»
Комсомольская правдавчера в 06:09
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Общество
Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца
Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
Общество
В ПФР рассказали, кому и на сколько повысят пенсию с 1 августа
По словам пресс-службы ПФР, повышенные пенсии получат более 100 тысяч человек.
31 канал Челябинска вчера в 05:32
Происшествия
Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку
Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.
РБК вчера в 12:32
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
Общество
Омичи ночью смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Как сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «РЕН ТВ», жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны в пятницу, 5 июня.
Омскрегион вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил, кто может претендовать на наследство Кокшенова
РИА Новости вчера в 20:01
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
Шоу-бизнес
Билли Айлиш призналась, что никогда не чувствовала себя желанной
Gazeta.SPb вчера в 19:01
Общество
Платошкина отправили под домашний арест
Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Политика
США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты
США отказались вернуть представителям РФ отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была нужна по гуманитарным соображениям, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания.
РИА Новости вчера в 16:25
Авто
Бренд Lada признали худшим в мире
Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe вчера в 05:32
Футбол
Выступивший против сокращения зарплат футболист ответил критикам
Ранее игрок выступил против сокращения зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:26
Происшествия
В Челябинской области от COVID-19 умерли женщина и двое мужчин
Челябинск, 5 июня 2020, 09:28 — REGNUM В Челябинской области за сутки три человека скончались от ковидной пневмониии.
REGNUM вчера в 02:28
Экономика
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план
Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 04 июня в 10:18
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
Происшествия
Отменено решение об изъятии четверых детей у оренбургской семьи
Интерфакс 04 июня в 08:13
Общество
В Роскачестве назвали самые опасные продукты
Моя Москва.онлайн вчера в 02:22
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 04 июня в 12:30
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 04 июня в 05:54
Политика
Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Газета.Ru вчера в 05:02
Здоровье
Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина.
RT на русском вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:59