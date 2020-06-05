Друг семьи Юлии Норкиной историк Евгений Спицын рассказал "Комсомольской правде" о последних днях жизни радиоведущей. Причиной смерти Юлии стал инфаркт.

с чего всё началось

Радиоведущая Юлия Норкина умерла от инфаркта, рассказал "Комсомольской правде" ее друг Евгений Спицин. По его словам, в последнее время журналистка переживала из-за пандемии и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1». 1,7K

Происшествия Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области. 70

Общество Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии. 2K

Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий». 346

Общество Омичи ночью смогут увидеть полутеневое лунное затмение Как сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «РЕН ТВ», жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны в пятницу, 5 июня. 14

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 82

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,7K

Общество Платошкина отправили под домашний арест Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР. 3,8K

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 713

Политика США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты США отказались вернуть представителям РФ отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была нужна по гуманитарным соображениям, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания. 2

Авто Бренд Lada признали худшим в мире Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов. 72

Происшествия В Челябинской области от COVID-19 умерли женщина и двое мужчин Челябинск, 5 июня 2020, 09:28 — REGNUM В Челябинской области за сутки три человека скончались от ковидной пневмониии.

Экономика Хазин жестко раскритиковал антикризисный план Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план. 10

Общество Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей. 160