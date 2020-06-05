Общество

РИА НовостиРИА НовостиДруг назвал причину смерти Юлии Норкиной

Радиоведущая Юлия Норкина умерла от инфаркта, рассказал "Комсомольской правде" ее друг Евгений Спицин. По его словам, в последнее время журналистка переживала из-за пандемии и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: «Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт»

Друг семьи Юлии Норкиной историк Евгений Спицын рассказал "Комсомольской правде" о последних днях жизни радиоведущей. Причиной смерти Юлии стал инфаркт.
Комсомольская правдавчера в 06:09

Подробнее о событии

Названа причина смерти радиоведущей Юлии Норкиной

Национальная служба новостейвчера в 07:30

Друг назвал причину смерти Юлии Норкиной

РИА Новостивчера в 13:40

«Коронавирусные дела, нервы - Юлю не успели спасти». О смерти жены Норкина сообщил близкий друг

Царьградвчера в 09:18

Названа причина смерти Юлии Норкиной

Газета.Ruвчера в 14:29

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Юлия, СМИ уже назвали причину смерти

Реальное времявчера в 07:23

«Человека не успели спасти»: близкий друг Юлии Норкиной раскрыл причины ее смерти

Радио Комсомольская правдавчера в 06:58

Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: «Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт»

Комсомольская правдавчера в 06:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
720
Экономика

ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку

К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет.
РБК вчера в 17:18
29
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
585
Футбол

Выступивший против сокращения зарплат футболист ответил критикам

Ранее игрок выступил против сокращения зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:26
4
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

РИА Новости вчера в 05:44
1,9K
Общество

Коммуниста Николая Платошкина отправили под домашний арест

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа», - сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Русская Планета вчера в 02:34
3,8K
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 04 июня в 16:53
161
Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании людей

Основатель Microsoft Билл Гейтс высказался ослухах, согласно которым он якобы хочет чипировать людей под предлогом прививок от коронавируса.
Infox.ru вчера в 03:55
3,3K
Экономика

Сбербанк может купить долю в Ozon

Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04 июня в 10:42
49
Космос

Google предлагает лучший способ увидеть МКС изнутри

Evo-rus.com вчера в 09:09
Здоровье

Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника

В последние годы заболевание стало второй по частоте причиной смерти от онкологии в США и России.О том, что рак толстого кишечника занял в России второе место по количеству летальных исходов среди онкологических пациентов, сообщалось еще в 2017 году.
Medical Note вчера в 22:31
Политика

Оставить Крым без воды: на Украине предложили взорвать свою же ГЭС

Украинский радикал Дмитрий Корчинский предложил на своей странице в Facebook уничтожить Каховское водохранилище, чтобы Крым уже точно нельзя было обеспечить водой с территории Украины.
Утро.ru вчера в 11:23
4
Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
77
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

«В последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей», — говорится в пресс-релизе.
BFM.ru 00:28
210
Религия

Православные христиане отмечают родительскую субботу

Москва, 6 июня 2020, 07:54 — REGNUM Православные христиане сегодня, 6 июня, отмечают родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
REGNUM 00:54
67
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Коммерсантъ вчера в 17:54
10
Здоровье

Популярный препарат избавил больных от коронавируса

Lenta.ru вчера в 06:53
155
Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
122
Общество

В МЧС назвали срок работ по ликвидации разлива в Норильске

Активной фаза операции по ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займет около 14 дней.
Известия 00:50
Политика

Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ вчера в 20:46
12
Кино

Чей это крик: фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме про Человека-паука

Как оказалось, этот звук был взят из фильма «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми.
REGNUM вчера в 07:29
1
Общество

Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца

Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
2
Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
268
Экономика

Мэр Новосибирска объяснил, почему город нуждается в поддержке центра

Причины присоединения Новосибирска к обращению Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) к федеральному центру о выделении финансовой поддержки пояснил вице-президент АСДГ, мэр города Анатолий Локоть 5 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.
ИА Красная Весна вчера в 03:17
18
Политика

В МИД РФ ответили на призыв Госдепа США «убраться с Ближнего Востока»

В МИД РФ отреагировали на слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», поскольку «играет деструктивную роль».
Наша версия вчера в 04:11
2,3K
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
1,6K
Общество

В Северной Осетии найдено массовое захоронение немецких солдат

ИА Красная Весна вчера в 23:29
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
3,6K
Хоккей

Главным тренером сборной России по хоккею стал Валерий Брагин

Труд вчера в 05:24
2
Армия и оружие

В Читу прибыли военные для развертывания полевого госпиталя

Российская газета вчера в 22:48
5
ещё по теме
Андрей Норкин
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, телевизионный и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спицын Евгений
Российский историк
Российский педагог, публицист, общественный деятель. Автор учебников и курсов лекций по истории России. Лауреат Национальной премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина за 2016 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное