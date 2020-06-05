Общество

REGNUMREGNUMУмерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии. Он написал об этом 5 июня на своей странице в Facebook.
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Умерла журналистка Юлия Норкина

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В Кизляре произошла стрельба, пострадали два человека

Неизвестные напали на местных жителей, два человека госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
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В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
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Футбол

Жена игрока «Гэлакси» жестко высказалась о протестующих. Клуб разорвал контракт с футболистом

Два дня назад жена игрока жестко раскритиковала протестующих против полицейского произвола против чернокожих.
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Президент России Владимир путин подписал указ, в соответствии с которым Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения Министерства экономического развития РФ под прямое руководство правительства РФ.
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Футбол

Источник анонсировал скорый переход Баделя в «Локомотив»

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Угрозы США отказаться платить Китаю по американским долгам и встречные угрозы Пекина выкинуть на рынок казначейские обязательства Соединенных Штатов являются блефом, считает научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.
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В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
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Политика

Песков назвал условия вступления в силу поправок к Конституции

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу лишь в случае одобрения их на всенародном голосовании.
ТК Звезда 06:45
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
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Общество

Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам

Кунцевский суд Москвы запретил Варваре Карауловой, (она же Александра Иванова), осужденной в 2015 году за попытку примкнуть к террористической организации Исламское государство (запрещена в России), 9 лет выходить из дома по ночам.
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Общество

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию

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Футбол

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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
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Общество

Учёный сравнил выход на плато по заражениям в России и мире

Перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция и «закрытие всех больших сборищ» позволили России выйти на плато по заболеваниям коронавирусом.
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Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
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Общество

Песков прокомментировал гибель жителя Екатеринбурга при задержании

«Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга — не вопрос Кремля», — отметил Дмитрий Песков, добавив, что есть определенная надзорная система задействования полицейских.
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Путин разрешил оснастить мигалками автомобили приставов и ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) разрешается оборудовать свои автомобили спецсигналами.
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Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин

У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, сообщил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.
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В Роскачестве назвали самые опасные продукты

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«Марафон» обнуляет маржу на чемпионаты Испании и Италии по футболу

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Андрей Норкин
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, телевизионный и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
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