Общество
REGNUMУмерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии. Он написал об этом 5 июня на своей странице в Facebook.
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Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: «Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт»
Комсомольская правда06:09
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ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
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В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
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Ростуризм передан в прямое подчинение правительства РФ
Президент России Владимир путин подписал указ, в соответствии с которым Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения Министерства экономического развития РФ под прямое руководство правительства РФ.
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Интерфакс 12:38
Политика
Песков назвал условия вступления в силу поправок к Конституции
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу лишь в случае одобрения их на всенародном голосовании.
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Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
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Znak.com вчера в 12:39
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Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию
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Общество
Учёный сравнил выход на плато по заражениям в России и мире
Перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция и «закрытие всех больших сборищ» позволили России выйти на плато по заболеваниям коронавирусом.
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Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 14:45
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В Роскачестве назвали самые опасные продукты
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«Марафон» обнуляет маржу на чемпионаты Испании и Италии по футболу
БК «Марафон» продолжает отказываться от комиссии на события футбольных чемпионатов.
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Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными
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Максим Фадеев показал свою новую подопечную
В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
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Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей»
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.
РИА Новости 14:44
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Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе
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