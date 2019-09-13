Футбол

ТВ ЦентрТВ ЦентрДруга Кокорина и Мамаева оставили в колонии

Александра Протасовицкого оставили в колонии. Он был осужден вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драку в центре Москвы. По данным Общественной наблюдательной комиссии Москвы, причиной стали сразу три взыскания от администрации московского СИЗО "Бутырка".
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Кокориных и Мамаева отпустили по УДО, но их друг все еще в колонии. Что с Протасовицким?

Спорт-Экспресс15:25

Четвертый фигурант дела Кокорина и Мамаева продолжает сидеть в колонии

Ruposters.ru05:44

Взыскания из СИЗО могут помешать УДО осужденного с Кокориным и Мамаевым Протасовицкого

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Говорит Москва15:26

Мамаев с Кокориным из тюрьмы выходят, а друга там оставляют

Комсомольская правда13:10

Друга Кокорина и Мамаева оставили в колонии

ТВ Центр15:39
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Футбол

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что война в Сирийской арабской республике (САР) закончилась.
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Как москвичи продают места в очереди за новыми iPhone

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Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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