Футбол
ТВ ЦентрДруга Кокорина и Мамаева оставили в колонии
Александра Протасовицкого оставили в колонии. Он был осужден вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драку в центре Москвы. По данным Общественной наблюдательной комиссии Москвы, причиной стали сразу три взыскания от администрации московского СИЗО "Бутырка".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы
Красная весна 17:54
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии
У актрисы Анастасии Заворотнюк, полюбившейся фанатам по роли прекрасной няни Вики, диагностировали опухоль мозга последней, четвертой стадии.
OAnews 06:20
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Газета.Ru 16:59
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии, в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Игры
В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6
Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.
REGNUM 08:17
Шоу-бизнес
Как проходила свадьба Ксении Собчак. Репортаж из Instagram
В Грибоедовском дворце бракосочетания 13 сентября официально стали мужем и женой телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.
Телеканал 360° 17:15
Театры
В Екатеринбурге проверят ТЮЗ из-за спектакля со сценой изнасилования
В Свердловской области прокуратура проверяет информацию об инциденте в Театре юного зрителя в Екатеринбурге.
РЕН ТВ 10:20
Киберспорт
Игроки Team Liquid покинули организацию
CyberSport.ru 09:06
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в России на PlayStation 4
Ранее игроки из России не смогли загрузить клиент Call of Duty: Modern Warfare для участия в открытом бета-тестировании.
CyberSport.ru 06:05
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным из-за слов о войне с Россией
"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости 15:28
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Происшествия
Число погибших из-за циклона в Испании возросло до трех человек
Третий человек погиб в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает газета 20minutos со ссылкой на полицию и местные власти.
РИА Новости 04:37
Космос
Роскосмос рассекретил документы лунной программы СССР
Сегодня Роскосмос опубликовал рассекреченные документы, которые позволяют понять "дух первой советской лунной программы".
Российская газета вчера в 08:51
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы.
РИА Новости вчера в 23:30
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Армия и оружие
На Украине разоружили три «добровольческих батальона»
Процесс передачи оружия проходил под присмотром сапёров и фиксировался сотрудниками правоохранительных органов.
MOS.news вчера в 10:39
Авто
Что означает отметка GCL в водительских правах?
Владельцы водительских удостоверений нового образца, изготовленных в виде пластиковой карточки, могут обнаружить на их обратной стороне отметку GCL.
Аргументы и Факты 17:03
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета вчера в 02:09
Хоккей
«Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» благодаря шайбе Зарипова
Красная весна 14:34
Экономика
Россияне смогут сами управлять добровольными пенсионными взносами
В Министерстве финансов РФ рассказали о том, что россияне смогут самостоятельно управлять добровольными пенсионными взносами.
ФедералПресс 11 сентября в 07:31
Авто
Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ
Стала известна стоимость нового грузового автомобиля КамАЗ-54901.
Vevby.ru 07:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru вчера в 02:59
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.
RT на русском вчера в 10:54