Футбол

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Александра Протасовицкого оставили в колонии. Он был осужден вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драку в центре Москвы. По данным Общественной наблюдательной комиссии Москвы, причиной стали сразу три взыскания от администрации московского СИЗО "Бутырка".
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
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