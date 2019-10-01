с чего всё началось

Протасовицкий в мае по решению суда получил год и пять месяцев колонии. 6 сентября в ходе заседания Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил аналогичные ходатайства Мамаева и братьев Кокориных. 17 сентября они вышли на свободу.

Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО

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