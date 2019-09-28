Футбол

VSE42.RUVSE42.RUДрузь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал»

Александр Друзь, отстраненный от шоу на несколько месяцев, раскрыл обстоятельства своего возвращения на передачу. Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".
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с чего всё началось

Друзь прокомментировал своё возвращение в «Что? Где? Когда?»

Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. Позднее Друзь заявил, что всё было иначе: якобы до передачи Бер предложил сообщить ему вопросы за вознаграждение.
RT на русскомвчера в 10:45

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Друзь рассказал о своем возвращении в «Что? Где? Когда?»

Взгляд.ру02:34

Друзь прокомментировал своё возвращение в «Что? Где? Когда?»

RT на русскомвчера в 10:45

Друзь раскрыл обстоятельства возвращения на «Первый канал»

URA.Ruвчера в 23:43

Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"

РИА Новостивчера в 21:05

"Буду стараться": Друзь рассказал, когда может появиться в игре "Что? Где? Когда?"

Царьградвчера в 13:56

Друзь прокомментировал своё возвращение в «Что? Где? Когда?»

Национальная служба новостейвчера в 12:20

"Сяду": Друзь рассказал о возвращении в "Что? Где? Когда?"

Московский Комсомолец02:12
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:09, Вашингтон
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Малахов ответил на критику МИД Киргизии

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Александр Друзь
Инженер
Советский и российский участник телевизионных интеллектуальных игр. Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», а также шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трёхкратный чемпион мира по спортивной версии ЧГК, директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов ЧГК. Многократный участник телеигр «Брэйн ринг» и «Своя игра», в которых установил ряд достижений.
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