Футбол
VSE42.RUДрузь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал»
Александр Друзь, отстраненный от шоу на несколько месяцев, раскрыл обстоятельства своего возвращения на передачу. Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".
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с чего всё началось
Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. Позднее Друзь заявил, что всё было иначе: якобы до передачи Бер предложил сообщить ему вопросы за вознаграждение.RT на русскомвчера в 10:45
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"Буду стараться": Друзь рассказал, когда может появиться в игре "Что? Где? Когда?"
Царьградвчера в 13:56
Друзь прокомментировал своё возвращение в «Что? Где? Когда?»
Национальная служба новостейвчера в 12:20
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:09, Вашингтон
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Общество
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
Вести.Ru вчера в 04:35
Политика
В России отреагировали на отставку Курта Волкера
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер своим решением об отставке лишь отсрочил реализацию минских договоренностей.
Lenta.ru 03:12
Политика
Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
РИА Новости вчера в 13:40
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru 26 сентября в 04:02
Здоровье
Геронтолог рассказал, как замедлить старение
Вечерняя Москва 26 сентября в 06:33
Общество
Россиянам могут запретить курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить.
Невинномысский рабочий 26 сентября в 08:41
Футбол
«Зенит» сразится с «Локомотивом» в гостях
Невские Новости 02:34
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 16:47
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Театры
Исполнявший роль Ангела актер ТЮЗа умер во время спектакля
Вечерняя Москва вчера в 09:33
Футбол
Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM вчера в 04:45
Гаджеты
Новые процессоры Ryzen Threadripper могут перейти на новый сокет
Процессоры Ryzen Threadripper нового поколения, согласно недавнему заявлению AMD, выйдут в ноябре.
iXBT.com 03:50
Общество
Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве
"Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы", — сказал Тишковец.
РИА Новости 02:50
Политика
Переговоры Лаврова и Помпео длились не больше часа
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров общался с госсекретарем США Майклом Помпео не более часа.
ТК Звезда вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Технологии
Смартфоны Huawei могут получить сервисы «Яндекса»
Из-за американских санкций компания Huawei больше не может использовать сервисы Google в своих смартфонах.
Ридус вчера в 06:42
Здоровье
Врачи назвали признаки микроинсульта
Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Общество
Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин
Lenta.ru вчера в 12:59
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия
Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК вчера в 16:02
Гаджеты
Apple неожиданно выпустила iOS 13.1.1
Несколько часов назад стало известно, что Apple неожиданно выпустила iOS 13.1.1.
Актуальные Новости 03:05
Происшествия
В ДТП на трассе в Тамбовской области погибли четыре человека
Два автомобиля столкнулись на трассе Р-22 Каспий в Тамбовской области, 4 человека погибли, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
РИА Новости 03:13
Кино
Sony и Marvel договорились о продолжении «Человека-паука»
Компании Sony Pictures и Marvel достигли соглашения о съёмках продолжения «Человека-паука».
News.ru вчера в 12:01
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56