Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. Позднее Друзь заявил, что всё было иначе: якобы до передачи Бер предложил сообщить ему вопросы за вознаграждение.

с чего всё началось

Александр Друзь, отстраненный от шоу на несколько месяцев, раскрыл обстоятельства своего возвращения на передачу. Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".

Друзь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал»

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