Общество

VSE42.RUVSE42.RUДрузь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал»

Александр Друзь, отстраненный от шоу на несколько месяцев, раскрыл обстоятельства своего возвращения на передачу. Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".
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с чего всё началось

Друзь прокомментировал своё возвращение в «Что? Где? Когда?»

Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. Позднее Друзь заявил, что всё было иначе: якобы до передачи Бер предложил сообщить ему вопросы за вознаграждение.
RT на русскомвчера в 10:45

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Друзь рассказал о своем возвращении в «Что? Где? Когда?»

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Друзь прокомментировал своё возвращение в «Что? Где? Когда?»

RT на русскомвчера в 10:45

Друзь раскрыл обстоятельства возвращения на «Первый канал»

URA.Ruвчера в 23:43

Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"

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Царьградвчера в 13:56

Друзь прокомментировал своё возвращение в «Что? Где? Когда?»

Национальная служба новостейвчера в 12:20

Друзь допустил личное участие в играх "Что? Где? Когда?" после скандала

Московский Комсомолец02:12
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Александр Друзь
Инженер
Советский и российский участник телевизионных интеллектуальных игр. Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», а также шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трёхкратный чемпион мира по спортивной версии ЧГК, директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов ЧГК. Многократный участник телеигр «Брэйн ринг» и «Своя игра», в которых установил ряд достижений.
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Илья Леонидович Бер
Российский ведущий
Российский телеведущий, телередактор, публицист, бывший обозреватель «РИА Новости», игрок спортивной версии «Что? Где? Когда?». С 2008 по 2019 год - главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером?». С 2017 года - депутат Совета депутатов района Преображенское города Москвы, был выдвинут партией «Яблоко».
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