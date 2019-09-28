Общество
VSE42.RUДрузь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал»
Александр Друзь, отстраненный от шоу на несколько месяцев, раскрыл обстоятельства своего возвращения на передачу. Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. Позднее Друзь заявил, что всё было иначе: якобы до передачи Бер предложил сообщить ему вопросы за вознаграждение.RT на русскомвчера в 10:45
Подробнее о событии
Показать все источники
"Буду стараться": Друзь рассказал, когда может появиться в игре "Что? Где? Когда?"
Царьградвчера в 13:56
Друзь прокомментировал своё возвращение в «Что? Где? Когда?»
Национальная служба новостейвчера в 12:20
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 05:41, Вашингтон
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Ярославской области
Известия вчера в 23:08
Происшествия
Момент взрыва на танкере с россиянами на борту попал на видео
В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие инцидент в южнокорейском порту Ульсан, где в субботу, 28 сентября, прогремел взрыв на борту судна, стоявшего в ремонте.
Вести.Ru 04:05
Футбол
Болельщики «Роды» выгнали владельца клуба со стадиона
Как информирует Tuttomercatoweb, политика мексиканского бизнесмена настолько не нравится болельщикам, что те ворвались в его офис во время встречи с «Де Графсхапом» и с применением силы выдворили его со стадиона.
Евро-футбол.ру 04:29
Политика
Климкин прокомментировал возможную отставку Волкера
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил сожаление из-за возможной отставки Курта Волкера с поста спецпредставителя Госдепартамента по Украине, о которой сообщили СМИ.
RT на русском 05:12
Шоу-бизнес
Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Футбол
Виллаш-Боаш хотел бы видеть Кокорина в Марселе
Напомним, что Кокорин работал с Виллаш-Боашем в Зените в 2016 году.
Bethub.org 05:29
Шоу-бизнес
Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге
Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru 26 сентября в 23:16
Общество
Теплая погода ожидается в Москве в последние выходные сентября
Теплая погода ожидается в Москве в предстоящие выходные, в воскресенье пройдут небольшие дожди.
Агентство Москва вчера в 03:12
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Происшествия
На действующего и бывшего министров Забайкалья завели дело
Против двух министров Забайкалья возбуждены уголовные дела, сообщает Следственный комитет.
Вести.Ru 05:33
Происшествия
СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:02
Религия
На Никиту режь гусей. Что нужно обязательно сделать 28 сентября
Считалось, что именно в этот день улетают на юг дикие гуси, а вот домашних гусей нужно было забивать именно 28 сентября и везти их на продажу.
Алтайская правда вчера в 19:00
Политика
Россия предложила лишить США заседаний комитета ООН
Россия предложила перенести заседания Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности из США в другую страну, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
Полит.ру 26 сентября в 22:54
Футбол
«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА
RT на русском 04:59
Политика
В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.
РИА Новости 26 сентября в 22:31
Автоспорт
«Торо Россо» может сменить название
Спорт-Экспресс 04:29
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Политика
Трамп опубликовал ролик с критикой Байдена и демократов
Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.
РИА Новости 04:38
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Гаджеты
Huawei запустит в России свой видеосервис
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК 04:01
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Автоспорт
Россиянин Шварцман стал чемпионом «Формулы-3»
Коммерсантъ 04:42
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM вчера в 00:07
Политика
Президент Грузии заявила о желании наладить диалог с Россией
Грузия не должна быть замкнутой в себе, поэтому нужно пробовать вести диалог с Россией, заявила президент Саломе Зурабишвили, общаясь с прессой на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Экономика сегодня 03:33
Шоу-бизнес
Волочкова призвала молиться о душе Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фрагмент телепрограммы, которую вела Анастасия Заворотнюк.
Рамблер вчера в 16:30
Авто
Названы топ-10 марок по объему рынка SUV с пробегом в России
Автоновости дня 00:56
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13