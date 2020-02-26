Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаДрузья рассказали об ульяновском школьнике, ранившем учительницу

Друзья и знакомые 15-летнего ученика ульяновской школы, ранившего ножом учительницу, назвали его "спокойным и добрым" сообщает РИА Новости. По опубликованной информации Следкома, восьмиклассник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу в среду утром перед уроком в кабинете математики.
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