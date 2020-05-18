Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuДрузья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

Утверждается, что Гагарина и Исхаков не живут вместе, однако еще не развелись. Супруги воспитывают общую дочь Мию и сына Гагариной от первого брака Андрея. Сейчас Полина Гагарина работает с компанией ООО "Полина Гагарина", на 100% принадлежащей артистке.
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с чего всё началось

Эксклюзив: Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова

Как удалось выяснить Super, 33-летняя певица Полина Гагарина и ее супруг — 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков решили расстаться спустя шесть лет брака. Согласно информации из близкого окружения артистов, пара не живет вместе уже несколько месяцев, однако бракоразводный процесс они еще не начали.
Super.ru07:12

Подробнее о событии

Полина Гагарина расстается с мужем

Paparazzi.ru08:52

Спектакль окончен? Полина Гагарина расстается с мужем

StarHit.ru08:33

Эксклюзив: Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова

Super.ru07:12

Полина Гагарина разводится с Дмитрием Исхаковым после шести лет брака

Вокруг ТВ07:42

Сказке конец?: СМИ развели Полину Гагарину со вторым мужем

Телепрограмма07:37

СМИ: Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстались после 6 лет брака

Woman.ru07:35

Полина Гагарина ушла от мужа — СМИ

7Дней.ру07:44
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Комментарии

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Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона

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В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
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Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
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Мишустин дал день на исполнение поручения Путина по выплатам медикам

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Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии

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Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня

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Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

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Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая

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