Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuДрузья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

Утверждается, что Гагарина и Исхаков не живут вместе, однако еще не развелись. Супруги воспитывают общую дочь Мию и сына Гагариной от первого брака Андрея. Сейчас Полина Гагарина работает с компанией ООО "Полина Гагарина", на 100% принадлежащей артистке.
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с чего всё началось

Эксклюзив: Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова

Как удалось выяснить Super, 33-летняя певица Полина Гагарина и ее супруг — 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков решили расстаться спустя шесть лет брака. Согласно информации из близкого окружения артистов, пара не живет вместе уже несколько месяцев, однако бракоразводный процесс они еще не начали.
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