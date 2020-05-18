Шоу-бизнес
Газета.RuДрузья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
Утверждается, что Гагарина и Исхаков не живут вместе, однако еще не развелись. Супруги воспитывают общую дочь Мию и сына Гагариной от первого брака Андрея. Сейчас Полина Гагарина работает с компанией ООО "Полина Гагарина", на 100% принадлежащей артистке.
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с чего всё началось
Как удалось выяснить Super, 33-летняя певица Полина Гагарина и ее супруг — 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков решили расстаться спустя шесть лет брака. Согласно информации из близкого окружения артистов, пара не живет вместе уже несколько месяцев, однако бракоразводный процесс они еще не начали.Super.ru07:12
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