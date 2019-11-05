Происшествия

Газета.RuГазета.RuДрыманов заявил о напившихся во время обыска у него следователях ФСБ

В ходе обысков в загородном доме экс-начальника главка СК по Москве Александра Дрыманова двое следователей ФСБ выпили алкоголь из его погреба и написали на заборе слово "вор". О поведении правоохранителей задержанному рассказала его супруга.
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Генерал А.Дрыманов в суде обвинил следователей ФСБ в распитии коньяка во время обыска

Обвиняемый в коррупции бывший начальник столичного главка Следственного комитета России генерал-майор Александр Дрыманов заявил в суде, что следователи ФСБ пили коньяк во время обыска в его загородном доме, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала заседания Мосгорсуда.
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Генерал А.Дрыманов в суде обвинил следователей ФСБ в распитии коньяка во время обыска

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