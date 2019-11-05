Происшествия
РБКДрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
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с чего всё началось
Обвиняемый в коррупции бывший начальник столичного главка Следственного комитета России генерал-майор Александр Дрыманов заявил в суде, что следователи ФСБ пили коньяк во время обыска в его загородном доме, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала заседания Мосгорсуда.Агентство Москва06:28
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Дрыманов обвинил сотрудников ФСБ в пьянстве и непристойностях после обысков
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Китай успешно вывел на орбиту три спутника
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В ходе матча 15-го тура чемпионата России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» скончался один из стюардов, сообщает издание «Бизнес Online».
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Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.
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Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, и с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Причиной травли стала откровенная сцена в новом фильме с участием актрисы.
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Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за найденной бомбы
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МИР 24 06:50