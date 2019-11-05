Обвиняемый в коррупции бывший начальник столичного главка Следственного комитета России генерал-майор Александр Дрыманов заявил в суде, что следователи ФСБ пили коньяк во время обыска в его загородном доме, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала заседания Мосгорсуда.

с чего всё началось

Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.

Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ

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