Обвиняемый в коррупции бывший начальник столичного главка Следственного комитета России генерал-майор Александр Дрыманов заявил в суде, что следователи ФСБ пили коньяк во время обыска в его загородном доме, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала заседания Мосгорсуда.

с чего всё началось

В ходе обысков в загородном доме экс-начальника главка СК по Москве Александра Дрыманова двое следователей ФСБ выпили алкоголь из его погреба и написали на заборе слово "вор". О поведении правоохранителей задержанному рассказала его супруга.

Дрыманов заявил о напившихся во время обыска у него следователях ФСБ

Игры Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.

Общество Стало известно отношение россиян к Навальному Около половины россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному и ничего не знают о его деятельности, о чем свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Футбол «РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле уступил немецкой команде "РБ Лейпциг" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов - встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Наука Корь убивает более 70% антител против других вирусов В результате исследования было установлено, что дети, которые переболели корью, потеряли от 11 до 73% антител.

Авто Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот» Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.

Авто В Сети показали изображения салона обновлённой Lada 4x4 Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Общество В России запретят продавать смартфоны без российского ПО Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.

Общество Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.

Авто Названы способы определить реальный пробег автомобиля Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.

Шоу-бизнес Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.

Происшествия Дрыманов заявил, что передавал заму коньяк вместо денежной доли Бывший начальник московского главка Следственного комитета России Александр Дрыманов заявил, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.

Экономика Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.

Происшествия Пропавшего парня из Новочеркасска на трассе сбил полицейский 21-летнего Руслана Попова, возвращавшегося от друзей поздно вечером по автотрассе Батайск - Ростов, сбил сотрудник полиции МВД РВ «Азовский».

Культура Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Москве Российский лидер Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в столичном Манеже выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».

Общество В ЕС идет активная разработка своей платежной системы — AFP Официально евросоюзные банки не подтверждают свое участие в разработке единой евросоюзной платежной системы (PEPSI, Pan-European Payment System Initiative), однако по данным источников AFP, работа эта идет полным ходом и банки в нее вовлечены.

Авто В России отзывают кроссоверы BMW X3 и X4 В России объявили отзыв кроссоверов BMW X3 и X4 - всего 36 транспортных средств, реализованных с октября 2019 года по настоящее время.

Политика В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.