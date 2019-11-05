Происшествия

РБКРБКДрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ

Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
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Генерал А.Дрыманов в суде обвинил следователей ФСБ в распитии коньяка во время обыска

Обвиняемый в коррупции бывший начальник столичного главка Следственного комитета России генерал-майор Александр Дрыманов заявил в суде, что следователи ФСБ пили коньяк во время обыска в его загородном доме, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала заседания Мосгорсуда.
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Цена на нефть Brent поднялась выше $63

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На Украине оценили стоимость гектара земли после реформы

В свою очередь, при другой модели, которая предусматривают ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуск к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше — около $1,9, тыс. за гектар.
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Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Пока с 2012 по 2018 год Дальний Восток привлек 7 трлн руб. Чтобы привлечь капитал, авторы нацпрограммы предлагают дополнительные стимулы кроме действующих механизмов (территорий опережающего развития, свободных портов и "офшора" во Владивостоке с налоговыми льготами и преференциями).
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Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

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Президент России Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании, передает РИА "Новости".
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В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
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Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

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Диетолог назвала самые вредные сладости

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Режиссер поздравил супругу с днем рождения, а интернет-пользователи сочли поздравление очень красивым.
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Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
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Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках

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Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
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В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии

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Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских

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Ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках не превышает 6,36%

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в конце октября в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до 6,36% годовых, пишет «Коммерсант».
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Как похищали персональные данные клиентов российских банков

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Авто

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