Происшествия
РБКДрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
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с чего всё началось
Обвиняемый в коррупции бывший начальник столичного главка Следственного комитета России генерал-майор Александр Дрыманов заявил в суде, что следователи ФСБ пили коньяк во время обыска в его загородном доме, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала заседания Мосгорсуда.Агентство Москва06:28
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Дрыманов обвинил сотрудников ФСБ в пьянстве и непристойностях после обысков
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:20, Ашберн
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