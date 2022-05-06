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Дубайский лизингодатель списал $538 млн за оставшиеся в РФ самолеты

"Воздушные суда, принадлежащие авиакомпаниям в России и более не находящиеся под контролем компании, списаны на сумму 537,9 миллиона долларов", - отмечается в отчете.
РИА Новости
Страны Запада в ответ на военную операцию России на Украине ввели ряд санкций и обсуждают новые.
РИА Новости
Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
РИА Новости
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
ПРАЙМ

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