Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) в ходе совместной операции эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также из самого Мариуполя и с прилегающих территорий, не уточнив при этом, о каком периоде идет речь.