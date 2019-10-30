Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руДубль Агуэро вывел «Манчестер Сити» в четвертьфинал Кубка лиги

Манчестер Сити — Саутгемптон
3 – 1
Матч завершён
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Этихад»
Николас Отаменди
20′
33′
Ориоль Ромеу
Серхио Агуэро
38′
Серхио Агуэро
56′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
65′
68′
Шейн Лонг
Натан Редмонд
68′
Софьян Буфаль
Че Адамс
75′
Джекенг Стивенс
Анхелиньо Тасенде
Джон Стоунз
79′
Габриэл Жезус
Адриан Бернабе
87′
90′+1′
Ориоль Ромеу
Jake Vokins
«Манчестер Сити» играл с «Саутгемптоном» в матче четвёртого раунда Кубка лиги Англии. «Горожане» сразу принялись за дело, и Николас Отаменди открыл счет на 20-й минуте ударом головой после флангового навеса. Затем пришло время Серхио Агуэро, который оформил дубль.
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