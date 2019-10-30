Футбол
Евро-футбол.руДубль Агуэро вывел «Манчестер Сити» в четвертьфинал Кубка лиги
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Этихад»
Николас Отаменди
|20′
|33′
Ориоль Ромеу
Серхио Агуэро
|38′
Серхио Агуэро
|56′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
|65′
|68′
Шейн Лонг
Натан Редмонд
|68′
Софьян Буфаль
Че Адамс
|75′
Джекенг Стивенс
Анхелиньо Тасенде
Джон Стоунз
|79′
Габриэл Жезус
Адриан Бернабе
|87′
|90′+1′
Ориоль Ромеу
Jake Vokins
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
1
Браво
27
Канселу
30
Отаменди
50
Гарсия
5
Стоунз
20
Силва
69
Doyle
47
Фоден
26
Марез
10
Агуэро
2 ×
82
Бернабе
1
Маккарти
43
Валери
38
Данзо
5
Стивенс
35
Беднарек
23
Хейбьерг
16
Уорд-Проуз
29
Vokins
17
Армстронг
22
Редмонд
10
Адамс
Саутгемптон
Расстановка 5‑3‑2
«Манчестер Сити» играл с «Саутгемптоном» в матче четвёртого раунда Кубка лиги Англии. «Горожане» сразу принялись за дело, и Николас Отаменди открыл счет на 20-й минуте ударом головой после флангового навеса. Затем пришло время Серхио Агуэро, который оформил дубль.
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«МанСити», «Эвертон» и «Лестер» вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги
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Чемпионатвчера в 17:39
«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
Sport24.ruвчера в 17:43
Отаменди забил за «Ман Сити» 2 мяча в последних 6 играх. До этого – 2 гола в 68 матчах
Sports.ruвчера в 16:24
«Манчестер Сити», «Эвертон» и «Лестер» вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
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