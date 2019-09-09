Футбол

Газета.RuГазета.RuДубль Бабеля помог Нидерландам одержать победу над Эстонией

Эстония — Нидерланды
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «А. Ле Кок Арена»
17′
Райан Бабел
47′
Райан Бабел
Тайджо Тенисте
53′
Сергей Зенёв
Франк Лийвак
60′
63′
Доньелл Мален
Стевен Бергейс
Йонас Тамм
70′
71′
Френки Де Йонг
Люк де Йонг
73′
Йоэл Велтман
76′
Мемфис Депай
84′
Райан Бабел
Кевин Стротман
Хенрик Оямаа
Рауно Саппинен
85′
Карол Метс
86′
87′
Джорджиньо Вейналдум
Михкель Айнсалу
Артем Дмитриев
88′
Сборная Нидерландов переиграла команду Эстонии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Таллине, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Райан Бабель, также отличились Мемфис Депай и Жоржиньо Вейналдум.
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