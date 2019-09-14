Футбол

ЧемпионатЧемпионатДубль Бензема помог «Реалу» обыграть «Леванте»

Реал — Леванте
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Карим Бензема
25′
Каземиро
29′
Карим Бензема
31′
Лукас Васкес Иглесиас
40′
Каземиро
40′
49′
Борха Майораль
56′
Никола Вукчевич
Энис Барди
Каземиро
Эден Азар
60′
Серхио Рамос
Эдер Милитао
61′
68′
Рубен Рочина
Рохер Марти
68′
Оскар Дуарте
Гонсало Мелеро
75′
Гонсало Мелеро
80′
Рубен Везу
Карим Бензема
Лука Йович
83′
90′
Карлос Клерк
В матче 4-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Леванте». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Карим Бензема. Через 6 минут Бензема оформил дубль и удвоил преимущество хозяев.
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