Хоккей
Газета.RuДубль Дадонова принес «Флориде» победу над «Рейнджерс»
Флорида Пантерз—
Нью-Йорк Рейнджерс
4 – 3
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
сегодня
Майк Хоффман
|2:05
|2:39
Райан Стром
Евгений Дадонов
|6:50
|8:47
Артемий Панарин
|25:47
Энтони Деанжело
Бретт Коннолли
|27:51
Евгений Дадонов
|37:44
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"Флорида Пантерз" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Евгений Дадонов, также отличились Майк Хоффман и Бретт Коннолли.
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