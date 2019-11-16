Хоккей

Газета.RuГазета.RuДубль Дадонова принес «Флориде» победу над «Рейнджерс»

Флорида Пантерз
Нью-Йорк Рейнджерс
4 – 3
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
сегодня
Майк Хоффман
2:05
2:39
Райан Стром
Евгений Дадонов
6:50
8:47
Артемий Панарин
25:47
Энтони Деанжело
Бретт Коннолли
27:51
Евгений Дадонов
37:44
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"Флорида Пантерз" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Евгений Дадонов, также отличились Майк Хоффман и Бретт Коннолли.
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