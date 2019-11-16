"Флорида Пантерз" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Евгений Дадонов, также отличились Майк Хоффман и Бретт Коннолли.

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