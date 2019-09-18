Лига чемпионов
Sport24.ruДубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в Лиге чемпионов
Футболисты «ПСЖ» одержали крупную победу над «Реалом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра, прошедшая в среду в Париже, завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Томаса Тухеля.
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