Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руДубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал»

«ПСЖ» одержал уверенную победу, обыграв «Реал» впервые с 1994 года. Вопросов к Зинедину Зидану много, а вот успех парижан без главных звёзд должен дать мощный толчок для успешного выступления в следующих матчах.
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Лига чемпионов, «ПСЖ» — «Реал» — 3:0, дубль Ди Марии – реакция соцсетей

Чемпионат17:40

«ПСЖ» — «Реал» — 3:0: видео голов

Спорт-Экспресс17:50

ПСЖ - Реал - 3:0. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ19:14

«Реал» проиграл стартовый матч Лиги чемпионов впервые с 2006 года

Sport24.ru20:22

«ПСЖ» и «Реал» назвали стартовые составы на матч первого тура Лиги чемпионов

Sport.ru15:00

В составе «Реала» один испанец и три француза. У «ПСЖ» – один француз и два испанца

Sports.ru15:58

ПСЖ

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Футбол

Гвардиола: мы можем достичь 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты матча группового этапа Лиги чемпионов с "Шахтёром" (3:0).
Чемпионат 20:54
Авто

Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70

Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.
Тарантас Ньюс вчера в 00:17
Шоу-бизнес

Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой

Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Происшествия

В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
Армия и оружие

В Киеве назвали размещение военных в Донбассе «идеальным» вариантом

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в среду заявил, что считает "идеальным" вариантом, чтобы на границе с Россией в Донбассе были украинские военные.
РИА Новости 09:35
Шоу-бизнес

Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Общество

Турчак назвал приговор Павлу Устинову вопиющей несправедливостью

Московский Комсомолец 03:37
Армия и оружие

Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией

НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Известия 16:38
Технологии

Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram

Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.
Актуальные Новости 09:31
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09
Армия и оружие

В США начали сборку первого лётного образца бомбардировщика В-21

Корпорация не сообщает, когда летный образец будет готов к испытаниям, но ранее заявлялось, что первый полет В-21 намечен на декабрь 2021 года, когда бомбардировщик перелетит с завода на авиабазу ВВС США "Эдвардс", расположенную в 35 км от аэродрома предприятия.
Военное обозрение вчера в 08:12
Космос

Пейзажи Марса. 7 лет работы Curiosity

На ровере находятся 80 килограмм научных приборов, предназначенных для исследования горных пород различными методами, от бурения, до облучения грунта альфа-частицами.
Популярная механика 16 сентября в 00:18
Общество

Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах

Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:48
Происшествия

В Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции

В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ проводят контртеррористическую операцию. В городе Чегем введен соответствующий режим КТО.
Газета.Ru 03:32
Шоу-бизнес

Ник Картер обвинил Аарона Картера в намерении убить его жену и ребенка

ИА InterMedia 07:51
Кино

Владимир Меньшов отмечает 80-летие

17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском вчера в 07:39
Происшествия

В Якутии возбуждено дело о халатности при тушении лесного пожара

По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (Халатность).
REGNUM 09:56
Культура

Родственника Анастасии Волочковой кинули на "Голосе. 60+"

Коснулся он Владимира Козырева, близкого друга Анастасии Волочковой.
Собеседник вчера в 13:06
Политика

Россия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»

ТАСС 07:35
Политика

Путин раскритиковал работу по ликвидации последствий паводков

Rambler News Service вчера в 10:18
Футбол

«Ювентус» упустил победу над «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Туринский "Ювентус" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:53
Экономика

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС 16 сентября в 11:59
Футбол

Это’О: время доказало, что я был прав — Хави лучше Месси и Роналдиньо

Люди были удивлены, что я не назвал Роналдиньо или Месси, но время доказало, что я был прав.
Чемпионат 15:51
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Политика

В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН

Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
РИА Новости 19:06
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Предполагаемый сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест

OAnews 14:00
Экономика

Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России

Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
РБК 06:28
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