Лига чемпионов
Sportbox.RUДубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в Лиге чемпионов
«ПСЖ» на своем поле нанес поражение «Реалу» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В начале первого тайма полузащитник парижан Анхель Ди Мария после передачи Идрисса Гейе пробил в ближний угол ворот мадридцев.
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«Реал» пропустил больше гола в 1-м тайме в двух матчах ЛЧ подряд впервые с 2006 года
Sports.ruвчера в 16:26
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По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
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ТК Звезда 06:58
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17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
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Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
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REGNUM вчера в 21:33
Космос
В Юпитер врезался 450-тонный железный астероид
Астероид, врезавшийся с Юпитером, на половину состоял из железа, а на половину – из минералов, которые в изобилии встречаются и на Земле.
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В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
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Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
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Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17
Игры
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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
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Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что НАТО не получит доступ к Азовскому морю и не сможет разместить там свои военные корабли.
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Финансы
ФРС США снизила процентную ставку
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РБК 06:15
Здоровье
«Оскорбил»: на показавшего жуткие условия отдыха врача заявили в полицию
Врач из отделения скорой медицинской помощи Няндомы Архангельской области, который ранее жаловался на плохое состояние комнаты отдыха для бригад и пищеблока, рассказал «Ридусу», что начальство подало на него два заявления в полицию.
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Общество
Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 28 сентября
Московские власти согласовали митинг Либертарианской партии на проспекте Академика Сахарова 28 сентября.
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