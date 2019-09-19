Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUДубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в Лиге чемпионов

«ПСЖ» на своем поле нанес поражение «Реалу» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В начале первого тайма полузащитник парижан Анхель Ди Мария после передачи Идрисса Гейе пробил в ближний угол ворот мадридцев.
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«ПСЖ» — «Реал» — 3:0, Лига чемпионов, обзор матча, ошибка Куртуа

Чемпионат02:20

«ПСЖ» и «Реал» назвали стартовые составы на матч первого тура Лиги чемпионов

Sport.ruвчера в 15:00

«ПСЖ» — «Реал» — 3:0: видео голов

Спорт-Экспрессвчера в 17:50

«Реал» пролетел в Париже, «ПСЖ» забил трижды. Видео голов

Матч ТВвчера в 16:42

Ди Мария повторил достижение Шевченко и Жардела в Лиге чемпионов

Sport24.ru01:55

«Реал» пропустил больше гола в 1-м тайме в двух матчах ЛЧ подряд впервые с 2006 года

Sports.ruвчера в 16:26

ПСЖ

Ставка TVвчера в 04:49
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Футбол

France Football учредил награду лучшему вратарю имени Льва Яшина

Журнал France Football учредил новую награду лучшему вратарю европейских чемпионатов, которая будет носить имя Льва Яшина, сообщается в микроблоге издания в Twitter.
РИА Новости 06:43
Происшествия

Генпрокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову

Генпрокуратура России обратилась в Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, который получил срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОН.
Газета.Ru 05:17
Происшествия

В Бурятии задержали направлявшегося в Москву шамана

BFM.ru 05:34
Общество

В Екатеринбурге собирают подписи за отставку ректора УрГЭУ-СИНХа

REGNUM 04:48
Шоу-бизнес

Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова

Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Футбол

Даниил Медведев: «Поддерживал в РПЛ „Ростов“, но побывал на мероприятии „Зенита“. Можно сказать, что „переобулся“»

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в эксклюзивном интервью «Матч ТВ» рассказал о том, за кого болеет в российском футболе, а также поделился мнением о тренере «Витесса» Леониде Слуцком.
Матч ТВ 06:49
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с матерью

Избитая в Ингушетии девочка впервые после произошедшего увиделась со своей матерью, сообщила пресс-служба уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Взгляд.ру вчера в 06:30
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния

По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Общество

В России изменят порядок взыскания долгов с граждан

Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Политика

В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера

По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Происшествия

Владелец затонувшего под Туапсе катера скрылся от следствия

РИА Новости 06:52
Армия и оружие

Летчики на Су-27 отрабатывают маневрирование в Большом каньоне в Крыму

В Сети появилось видео пролета самолета Су-27 в районе Большого каньона в Крыму, на котором пилот маневрировал в горах и стремительно набрал высоту.
ТК Звезда 06:58
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Космос

Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Космос

В Юпитер врезался 450-тонный железный астероид

Астероид, врезавшийся с Юпитером, на половину состоял из железа, а на половину – из минералов, которые в изобилии встречаются и на Земле.
RuNews24.ru вчера в 02:45
Происшествия

Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Политика

Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru вчера в 09:07
Политика

Начались переговоры по транзиту газа через Украину

«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Политика

Песков прокомментировал публикацию дочери об актере Устинове

Газета.Ru 07:35
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17
Игры

Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей

News.ru 17 сентября в 04:06
Происшествия

Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16

Истребитель F-16 военно-воздушных сил Бельгии разбился во французской коммуне Лорьян в департаменте Морбиан, сообщается на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.
РИА Новости 07:07
Армия и оружие

Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
ТАСС 06:39
Политика

В Крыму пообещали не подпустить НАТО к Азовскому морю

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что НАТО не получит доступ к Азовскому морю и не сможет разместить там свои военные корабли.
Известия 07:20
Экономика

Россияне продолжили экономить и покупать более дешевые товары

Россияне продолжают экономить и отдают предпочтение более дешевым товарам из-за того, что инфляция растет быстрее, чем они ожидают.
Forbes 04:11
Финансы

ФРС США снизила процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов – с 2–2,25% до 1,75–2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Ведомости вчера в 14:14
Общество

Синоптики дали прогноз о первом снеге в Центральной России

В начале следующей недели в центре европейской части России еще больше похолодает, возможно, выпадет первый снег.
РБК 06:15
Здоровье

«Оскорбил»: на показавшего жуткие условия отдыха врача заявили в полицию

Врач из отделения скорой медицинской помощи Няндомы Архангельской области, который ранее жаловался на плохое состояние комнаты отдыха для бригад и пищеблока, рассказал «Ридусу», что начальство подало на него два заявления в полицию.
Ридус 06:12
Общество

Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 28 сентября

Московские власти согласовали митинг Либертарианской партии на проспекте Академика Сахарова 28 сентября.
Ведомости 05:33
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