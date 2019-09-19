Лига чемпионов
Sportbox.RUДубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в Лиге чемпионов
«ПСЖ» на своем поле нанес поражение «Реалу» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В начале первого тайма полузащитник парижан Анхель Ди Мария после передачи Идрисса Гейе пробил в ближний угол ворот мадридцев.
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«Реал» пропустил больше гола в 1-м тайме в двух матчах ЛЧ подряд впервые с 2006 года
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