Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuДубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в матче Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" разгромил мадридский "Реал" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в столице Испании, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Анхель Ди Мария, также отличился Тома Менье.
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