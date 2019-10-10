Футбол

Газета.RuГазета.RuДубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в матче отбора Евро-2020

Россия — Шотландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
Сборная России переиграла команду Шотландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Артем Дзюба, также отличились Магомед Оздоев и Александр Головин.
Читать в источнике
Комментировать74

Подробнее о событии

Сборная России разгромила Шотландию в матче отбора Евро-2020

Чемпионат16:38

Сборная России разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020

МК-Спорт16:41

Головин: «Дзюба — молодец. Его гол придал сборной России уверенности»

Sport24.ru17:04

Израильтянин, который круче Дзюбы, хет-трик Левандовского и песни в честь Риксена. 5 событий отбора Евро-2020, которые вы могли не заметить

Матч ТВ19:23

Празднование Дзюбы – фейерверк! Устроил шоу у трибун, пожал руку каждому на скамейке и крепчайше обнял Черчесова

Sports.ru16:35

«Лучший игрок? Команда. Однозначно». Черышев отметил гол Дзюбы и уверен в победе над Кипром

Sportbox.RU18:41

Россия — Шотландия: как толпы болельщиков покидают «Лужники»

Спорт-Экспресс17:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду

Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду Западные СМИ сообщают, что герцог и герцогиня вновь задумались о переезде.
Экспресс газета 01:51
Здоровье

Какие три знака зодиака смогут подняться с самых низов

Астрологи полагают, что представители некоторых знаков зодиака обладают самой сильной волей и практически всегда способны достичь успеха.
Вечерний Волгоград 03:07
Происшествия

СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове

Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.
РБК 19:14
Политика

Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
Газета.Ru 17:40
Культура

Умер художник Владимир Румянцев – создатель «Петербургских котов»

В Петербурге на 63-м году жизни умер художник Владимир Румянцев. Он стал известен благодаря своим картинам с изображением котов.
Piter.tv 02:09
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Происшествия

Названа предварительная причина аварийной посадки самолёта Ан-12

RT на русском 03:47
Экономика

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости 08 октября в 21:21
Футбол

Дзюба стал вторым среди лучших бомбардиров квалификации Евро-2020

Второе место теперь занимает в перечне лучших бомбардиров квалификационного турнира Евро-2020 года капитан сборной РФ по футболу Артём Дзюба.
REGNUM 18:33
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Политика

В России предложили альтернативу смертной казни

Председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты России Елена Сутормина рассказала, что в России альтернативой высшей меры наказания для осуждённых на смертную казнь может стать полная и пожизненная изоляция от окружающего мира.
Газета Кемерова 06:30
Игры

В Steam можно будет пройти игры с локальным мультиплеером по сети

Valve может добавить в Steam функцию, которая позволит запускать игры с локальным кооперативом по сети.
CyberSport.ru 05:13
Политика

США планируют заключить валютное соглашение с Китаем

Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения валютного соглашения с Китаем.
Комсомольская правда 00:55
Авто

Daihatsu представит четыре мультяшных концепт-кара

К автосалону в Токио компания Daihatsu подготовила необычную экспозицию. Она включает сразу четыре шоу-кара — один забавнее другого.
Авторевю 08:46
Экономика

Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Политика

Кремль обвинил Украину в срыве разведения сил в Донбассе

Напомним, как сообщалось ранее, 1 октября на встрече Контактной группы в Минске стороны конфликта в Донбассе достигли договоренности о начале разведения сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября текущего года, однако этого не произошло.
Красная весна 10:54
Общество

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru 04:21
Шоу-бизнес

Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева

Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
Daily Storm 15:50
Музыка

Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

Дима Билан хочет стать участником "Евровидения" в третий раз, сообщает "Комсомольская правда".
РЕН ТВ 19:10
Футбол

Владимир Путин поддержал создание футбольного «колхоза»

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по созданию фонда для финансирования российских футбольных клубов.
Вечерняя Москва 15:27
Общество

Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат

Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат.
РБК 08:24
Армия и оружие

Трамп: США могут ввести очень жесткие санкции против Турции

Соединенные Штаты Америки могут ввести очень жесткие санкции в отношении Турецкой Республики.
Вести.Ru 18:31
Политика

Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому

Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов

РБК 18:32
Культура

Солнцев предрек провал новому шоу Бузовой и Батрутдинова

OAnews 12:09
Наука

Стволовые клетки выманили из красного костного мозга виагрой

Учеными-медиками предложен новый метод увеличения количества стволовых клеток крови, выгоняя их из красного костного мозга двумя препаратами.
Ugpressa.ru 15:11
Общество

ОКБ «Миля» и «Камова» объединят к 2022 году

Как сообщает ТАСС, конструкторское бюро «Миля» и ОКБ «Камов» к 2022 году будут объединены в Национальный центр вертолётостроения.
Московский Комсомолец 18:50
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное