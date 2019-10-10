Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная России разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020

Россия — Шотландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
Как шотландцы были разгромлены в "Лужниках" - в материале "Газеты.Ru". Накануне вся страна "отмечала" годовщину драматичного матча сборных России и Украины, состоявшегося 9 октября 1999 года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2000.
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